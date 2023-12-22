Azka Otel 2024 yılında yeni konseptiyle hizmet verecek

1 Nisan 2024 itibariyle yaz sezonuna kapıları açacak olan Azka Otel, yeni konsepti ultra herşey dahille denize sıfır konumu, kaliteli hizmet anlayışı ve muhteşem manzarasıyla doyasıya bir tatil keyfi sunacak. 5 yıldızlı konforuyla suite, business suite, deluxe ve standart odalarıyla Bodrum’un güzel noktasında tatil keyfi sunan Azka Otel, geleneksel stilde dizayn edilen Türk hamamı, buhar banyosu, sauna, kapalı havuz, kar çeşmesi gibi spa hizmetlerini ultra her şey dahil konseptiyle misafirlerine ücretsiz olarak sunuyor. Yeni konseptte misafirler aynı zamanda lobi bar, havuz bar, garden ve beach barda ücretsiz hizmet alabilecek.

Yaz boyunca devam edecek olan Azka Yaz Konserleri kapsamında tatilciler sevilen sanatçıların konserleriyle tatil keyfini eğlenceyle ikiye katlayacak. Dünya mutfağından seçkin lezzetlerin olduğu menüsü, göz alıcı denizi ile son zamanların en gözde yerlerinden biri olan Bardakçı Koyu’nda 100 metre uzunluğundaki iskelesi, kumu ve eğlence hizmetleri ile denize sıfır konumuyla her yıl yenilenen Azka Otel, bu yıl da misafirlerine unutulmaz tatil yaşatacak.