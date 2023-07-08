Ayşegül Eraslan moda dünyasının Marilyn Monroe’su oldu

Amerikalı ünlü sinema oyuncusu Marilyn Monroe’ya olan benzerliği ile de dikkat çeken ve çifte üniversite diplomalı yirmi dört yaşındaki moda tasarımcısı Ayşegül Eraslan’a moda dünyasının Marilyn Monroe’su diye takılanlar da var.

Kendi tarzını ve vizyonunu yansıttığı koleksiyonlarında modaya olan tutkusunu ortaya koyan genç modacı, özgün tasarımları ve benzersiz defileleri ile her geçen gün başarı grafiğini yükseltmeye devam ediyor.

Çok özel ve patentli tasarımları dünya çapında tek olan modacı, koleksiyonlarını Nişantaşı’ndaki atölyesinde hazırlıyor.

Haute Couture tasarımları ile kendi adını taşıyan marka olma yolunda ilerleyen genç modacı “Emeklerimin karşılığını yakın zamanda alarak kendi adımı taşıyan markam ile moda dünyasında yoluma devam etmek istiyorum” dedi.