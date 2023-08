Atatürk dizisi yayınlamayan Disney Plus'ın Nusret Gökçe'ye belgesel mi çekecek? Gerçek ortaya çıktı!

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Nusret Gökçe’nin hayatını anlatan belgesel projesinin Disney Plus tarafından yayınlanacağı iddiası bugün gündem oldu. İddiaya göre Salt Bea akımını başlatan ünlü kasap Nusret Gökçe’nin hayat hikâyesi dökü drama (yarı belgesel film) tarzında belgesel olarak çekilecekti. Bu haber platformun Atatürk dizisini yayınlamama kararı aldığı dönemde yapıldığı için de şirkete yönelik tepkileri körükledi.

Peki gerçek ne? Birincisi bu haber ta bir yıl öncesine ait… Disney Plus geçen yıl 14 Haziran’da Türkiye pazarına ilk girdiğinde ülkemizin Kemal Sunal, Barış Manço, Sezen Aksu gibi önemli kişiliklerinin yarı film tadında belgeselini çekmeye karar vermiş ve bu listede Nusret’in de adı geçmişti.

İkincisi ve en önemlisi #DisneyPlus şu an birkaç ülke hariç tüm dünyada yerli içerik üretimini ve yayınını 2025’e kadar durdurdu. Bu nedenle bizim ülkemizde binlerce dolar ödedikleri Meryem Uzerli, Halit Ergenç ve Can Yaman gibi starlarımızın da projeleri beklemeye alındı. Yani şu an yerli içerik üretimi yapılmıyor. Sonuç olarak haber çok bayat ve şu dönem için gereksiz bir manipülasyona neden oldu.