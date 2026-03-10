Aslıhan Güner, "Sektörde kadınların raf ömrü var" sözlerine bakın ne cevap verdi?

Aslıhan Güner ve Mert Kılıç, Galataport İstanbul'da görüntülendi. Siyahlar içinde olan çiftten Güner, "Kim erken hazırlanır?" sorusuna, "Planlıyım, bir gece önceden düşünürüm" yanıtını verdi. Kılıç, "Ben biraz süslüyüm. Ben bir saatte hazırlanırken, Aslıhan yarım saatte hazırlanıyor" diyerek, güldürdü.

İSPANYOLCA ÖĞRENMEYE BAŞLADIM

İspanya'da dönen çiftten Güner, "Mert'in işleri vardı. O sağolsun her zaman işimde yanımdadır. Bende onun yanında olmak istedim. İspanyolca öğrenmeye başladım. Çok mutluyum. Kendime bir şey kattı. Bir dizimin orada yayınlanması nedeniyle çok güzel mesajlar aldım oradan... İspanya dışında Fas ve Şili'den sevenlerimle karşılaştım. Meydanda kahve içerken Kıbrıs'ta öğrenciler vardı. 50 gençle sohbet ettik. Güzel meslek icra ediyoruz, çok mutluyum" açıklamasını yaptı.



ÖNCE VATAN

Son günlerde sosyal medyada Türkiye-İspanya kardeşliği var sözlerine Kılıç, "Aslıhan normalde Türkiye dışında herhangi bir ülkede bu kadar uzun kalmaz. Biz iki ay kaldık. Maksimum üç gün kalır. Daha önce ben ona, 'İspanya halkının içten, samimi ve tamamen bize yakın insanlar olduğunu' söylemiştim. Gidince kendisi de birebir yaşadı. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in açıklamalarından sonra kanıtlandı" ifadelerini kullandı. Güner, "Türkler ve İspanyollar birbirine çok benziyor. O yüzden çok rahat ettim. Türkleri çok seviyorlar. Daha sosyal medyada bu bağ yokken bile sevdiklerini hep dile getiriyorlardı. İnsan sevildiği yerde iyi hisseder, bizim için keyifliydi" dedi. Kılıç, "İleride İspanya'yla ilgili gelecek planı var mı?" sorusuna, "Önce vatan. Orada ticari faaliyetimiz var. Gidip geliyoruz" yanıtını verdi.



ÇİZDİĞİM YOLDA DEVAM ETMEYİ TERCİH EDİYORUM

Nejat İşler'le başrolünü paylaşacağı 'Başkomiser Nevzat' dizisinde senaryoya sonradan dahil edilen yakınlaşma sahnesi nedeniyle çekilmesine Güner, "16 yaşında meslek hayatıma başladım. Her zaman bir oyuncun anlatım dili ve tarzı vardır. Bugüne kadar aksiyon, dram ve komedi gibi işlerde oynadım. Birçok aşk sahnesine ruhen ev sahipliği yaptım. Hepsinde anlatım dilimle seyirciyle kuvvetli bağ kurdum. Kendi anlatım dilimin doğru olduğunu düşünüyorum. Herkese çok saygı duyuyorum, her oyuncunun anlatım dili farklıdır. Çizdiğim yolda ve inançlarım doğrultusunda devam etmeyi tercih ediyorum" şeklinde konuştu. Kılıç, "Ben Aslıhan'a karışmıyorum. Aslıhan benden öncede vardı sektörde" dedi. Güner, "Bende karışmam Mert'e... Biz birbirimize karakterle ilgili kariyerimize ve bize ne katabilir gibi şeyler soruyoruz. Yorumlama boyutunu konuşuyoruz" diye konuştu.

KUTSAL BİR İŞ YAPMIYORUZ AMA KIYMETLİ İŞ YAPIYORUZ

Deniz Çakır'ın, "Sektörde kadınların raf ömrü var" sözlerine Güner, "Bu sezon içerisinde yaş farkları var. Kadınların tabii raf ömrü yok, inanmıyorum. Ben yaşı olmayan oyuncuyum. Ben 70 yaşında birini oynadım. 16 yaşa da dönebiliyorum. Teknoloji ve makyajla yapabiliyoruz. Bence raf ömrü olan erkek oyuncular. Bunun kaygısını yaşadıkları için ısrarla yaş farkı 20-25 olan tercih oluyor. Bunu hoş bulmuyorum. 20-25 farkını izlerken görüyoruz. Hikaye destekliyorsa tabii olabilir bu... Ama baktığınızda yaş küçültmeye çalışıldığında izlerken görüyorum. Oyunculuk sadece güzel olmak ve yakışıklı olmak değil. Son dönemde güzellik ve yakışıklılık konuşuyor. Performans konuşmamaya başladık. Oyunculuk mesleği modellik değil. Ruhumuzu ve bedenimizi ortaya koyduğumuz meslek yapıyoruz. Duygu taşıyıcılığı yapıyoruz. Hikaye anlatıcıyız. Kutsal bir iş yapmıyoruz ama kıymetli iş yapıyoruz. İnsan duygusuna hizmet ediyoruz. O yüzden işime aşığım" ifadelerini kullandı. Kılıç, "Çok iyi oyuncu olduğuma inanıyorum performans oyunculuğu yaparım" dedi.