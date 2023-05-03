Aslı Enver'in dizisinden yeni fotoğraflar

Disney+ orijinal yerli dizileriyle çok konuşulmaya devam ederken oyuncu kadrosu ve farklı hikayesiyle şimdiden dikkatleri üzerine çeken yeni dizisi Arayış’tan ilk tanıtım yayınlandı.

Aslı Enver ve Mehmet Günsür’ün başrollerinde yer aldığı dizinin ilk tanıtımı iki oyuncunun karakterlerine ve diziye dair merakı artırıyor.



Yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği, özgün hikaye ve senaryosunu Nükhet Bıçakçı ve Özlem Yücel’in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ödüllü yönetmen Emin Alper’in oturduğu ‘Arayış’ dizisinden sahnelerin yer aldığı ilk tanıtım izleyicilerle paylaşıldı.



Aslı Enver’in ve Mehmet Günsür’ün rollerine dair ilk sinyallerin verildiği tanıtımda Tufan (Mehmet Günsür) karakterinin “Mutluluk bir ada, kulaç attıkça uzaklaşan, asla ulaşamadığımız bir ada” sözleri dikkat çekerken, Nisan’ın (Aslı Enver) “Acılarına karşılık vadedilen bir cennet var, kalbine güven, orada bir yerde…” dediği çarpıcı sahneler dikkatleri çekiyor.

Aslı Enver ve Mehmet Günsür’ün başrollerini paylaştığı, Defne Kayalar, Devin Özgür Çınar, Erol Babaoğlu, İpek Türktan, Erdem Şenocak, Begüm Akkaya, Şeyma Gökçe Cengiz, Onur Ünsal, Eylem Yıldız, Oral Özer, Ali Yoğurtçuoğlu’nun onlara eşlik ettiği Arayış’ta genç bir kadının gizemli bir adadaki kendini arayış hikayesi anlatılıyor.



Metropol hayatına sıkışmış, hasta, mutsuz ve yolunu kaybetmiş bir ruh olan Nisan, beraber katıldıkları bir şifa seansının ardından ortadan kaybolan arkadaşının izini sürerken şaibeli bir tarikata ulaşır. Tüm şüphelerine karşın tarikatın vaadine kayıtsız kalamayan Nisan, gizemli bir adam olan Tufan’ın peşinden bilinmezliklerle dolu bir maceraya atılır. Metafizik, mutluluk, varoluş ve aşk temalarını sorgulatacak orijinal dizi ‘Arayış’ çok yakında sadece Disney+’ta…