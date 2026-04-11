Aslı Bekiroğlu hastaneden izin alıp alışverişe çıktı

Geçirdiği miyom ameliyatında yaşanan komplikasyon nedeniyle yedinci kez operasyon geçiren Aslı Bekiroğlu, tedavi gördüğü hastaneden izin alarak Nişantaşı City's'de alışveriş yaptı.

Oyuncu, "Hastaneden izin alıp, damar yolumla çıktım. Şu an mutluyum, ilk defa dışarı çıktım. Şu an iyi gidiyor. 10 gündür hastanedeyim" dedi.

Yaptığı duygusal paylaşımıyla ilgili Bekiroğlu, "Zor bir süreç. Köpeklerimi özledim. Bir saat izin alabildim. Gidince antibiyotik içeceğim. Minimum pazartesiye kadar hastanedeyim" diye konuştu.



Bekiroğlu, "Diğer hastaneyle ilgili mahkeme süreci olacak mı?" sorusuna, "Davamız sürüyor" yanıtını verdi.