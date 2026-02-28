Asena Keskinci gündemden düşmeyen ve yayından kaldırılan Jasmine dizisinin sahneleri hakkında konuştu!

Asena Keskinci, Nişantaşı City's'de görüntülendi. Oyuncu, başrolünde yer aldığı Jasmine dizisi için Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), "Türk toplumunun temelini oluşturan aile yapısını hedef alan, millî ve manevi değerlerimizle açıkça çelişen, kadını istismar eden ve genel ahlaka aykırı içerikleri sebebiyle inceleme başlatılmıştır" ifadesiyle inceleme başlatması hakkında konuştu.

Dizinin daha sonra yayından kaldırılmasına Keskinci, "Heyecanla çektik. Keyifli olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de nadiren yapılmış işlerden biriydi. Biraz ayağımız tökezledi. Avrupa ve Amerika'da yayınına devam ediyor" dedi.

Oyuncu, "Toplum baskısı aklınıza geldi mi, tedirginliğiniz var mıydı?" sorusuna, "Her rolün zorluğu var. Oyuncu olarak bunların altından elimizden geldiğince kalkmaya çalışıyoruz. Benim bazı şüphelerim vardı. Bazı şeyleri yapmakta zorlandığım için yapımla paylaşmıştım. Asena olarak öpüşmem yok, o sahneler kontrollü çekildi. Gerçeği yansıttığımız için halen arkasındayım" yanıtını verdi.

Sosyal medyada gelen tepkiler için Keskinci, "Linç oluyor. Başka işlerden de linç olabilir. Tüm dünyada yaşanan gerçekliği anlattık. İyi ya da kötü dönüşler oldu. Piyasanın içinden güzel geri dönüşler aldıkça, oyunculuğumun iyi değerlendiğini görünce ne mutlu bana" diye konuştu. Oyuncu, "Bu dizideki rolünüz için bazı oyuncular, 'Bu kadarı fazla' demişti. Sizin sınırınız var mı?" sorusuna, "Jasmine' girerken sınırlarımı belirtmiştim. O iş benim güvenli alanımda çekildi. Ekranda olduğu gibi değil tabii" cevabını verdi.