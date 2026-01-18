Arzum Onan'ın set özlemi

Arzum Onan, kahvenin hayatında öneminin büyük olduğunu söyledi.



Philips'in kahve deneyimini yeniden tanımlayan yeni ürünü Café Aromis'in Feriye'deki lansmanında marka elçisi olan oyuncu, kişisel kahve ritüellerini ve "kendi mükemmelini bulma" anlayışını paylaştı.

Onan, "Kahvenin her zaman insanın içini ısıtan bir tarafı var. Kahve sohbeti denen bir gerçek var. Geçmişte de bu günümüzde de çok sıcak bir şekilde biz bunu yaşıyoruz. Çok sıcak sohbetlerimiz oluyor. Kahvenin hayatımda önemi büyük. Ben sabahları gözümü kahve ile açanlardanım. Gün içinde de akşamüstü de çoğu zaman bir tık daha yumuşak içimli kahve tüketiyorum. Yazın da soğuk olan kahveleri tüketiyorum. Kahvenin bir ruhu olduğuna inananlardanım" dedi.

(Esin Karadede, Arzum Onan, Ebru Erke)

Arkadaşları ile de kahve sohbetleri olduğunu söyleyen oyuncu, "Hepimizin bildiği hadi bir kahve içelim tarafı da var. Çok basit görünse de bu cümle, 'Hadi bir kahveye gel' çok tatlı bir sohbete dair sıcak ve samimiyet içeren bir şey. Ben giderim arkadaşlarım gelir. Herkes bunları yaşıyordur" diye konuştu.

SETLERİ ÖZLEMİŞİM

Uzun zaman sonra bir reklam filmi ile setlere dönen Onan, "Çok güzeldi, özlemişim. Ben kamera önünde olmak evet, arkasında olma duygusunu da seviyorum. Ekip ruhunu seviyorum, güzeldi ve iyi hissettirdi. İnşallah devamı da gelir, doğru projeyle ve doğru insanlarla olursa elbette gelir. İnandığım bir proje, bana göre her şeyine inandığım bir iş olursa tabii ki olur" diyerek, setleri özlediğini söyledi.