Arzum Onan ile 27 yıllık evliliğini bitiren Mehmet Aslantuğ yeni bir aşka yelken açtı

27 yıldır evli olan Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ, geçtiğimiz günlerde boşanmıştı. Aslantuğ'un sevgilisi ortaya çıktı. İşte detaylar...

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Magazin dünyasının rüya çiftlerinden Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ’un boşanması gündeme bomba gibi düşmüştü. Bir oğulları olan çift, 27 yıllık evliliklerini 10 dakika süren bir duruşmada tek celseyle bitirmişti.


Ortaya birçok iddia atılsa da, eski eşler hepsini yalanlamış, hatta Arzum Onan, boşanma istediğinin Mehmet Aslantuğ’dan geldiğini açıklamıştı.

 

Şimdi benim yeni duyduğum bir iddia, Arzum Onan’ın söylediğiyle örtüşüyor. Duyduğuma göre Mehmet Aslantuğ, iş kadını Gözde Akpınar’la yakınlaşmış. Akpınar, babasından devraldığı ve büyüttüğü Filli Boya’yı Japonlara satmasıyla ünlenmiş, sonrasında da dijital platform Gain’i kurmuştu. Burayı da güçlü bir marka haline getiren başarılı iş kadını, haziran başında Gain’i, Rams Türkiye Grubu’na satmıştı.


Aldığım duyumlara göre Mehmet Aslantuğ, arkadaş ortamında tanıştığı Gözde Akpınar’dan etkilenmiş ve tanışıklık kısa sürede arkadaşlığa dönüşmüş. İkilinin arasındaki duygular, arkadaşlıktan öteye gider ve sevgili olurlar mı? Her ikisi de deniz, tekne, Göcek sevdalısı… Bakalım zaman ne gösterecek?

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