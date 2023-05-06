Arzum Onan'dan flaş boşanma açıklaması

Mehmet Aslantuğ ile bir süredir boşanacağı konuşulan Arzum Onan, sessizliğini bozdu. Boşanma iddiasını doğrulayarak 29 Mayıs'ta duruşmanın olacağını duyuran Onan, Aslantuğ'dan psikolojik şiddet gördüğü iddiasını kesin bir dille yalanladı ve ekledi: Boşanmayı talep eden Mehmet oldu.

Bir süredir ayrılık haberleriyle gündeme gelen Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ, 27 yıllık evliliklerini bitiriyor.

"30 yıla yakın zamandır sevdiğim adamın; değil ‘psikolojik şiddet’, her daim yanımda olan, destekleyen kişiliği, bu türden iftiralara malzeme olmayı asla hak etmez” diyen Arzum Onan, boşananın detaylarını ınstagram sayfasında yaptığı paylaşımla anlattı.

Duruşmanın 29 Mayıs'ta görüleceğini açıklayan Onan, "Zaman içinde gelinen aşamada, boşanmayı talep eden Mehmet oldu. Dava sürecini benim başlatmamın da daha seviyeli bir yaklaşım olacağına karar verdik." dedi.

Her ilişkinin yaşadığı/yaşayabileceği bir yorgunluktan geçtiklerini belirten Arzum Onan; Mehmet Aslantuğ ile aralarındaki sevgi ve saygının değişmeyeceğine dikkat çekti.

 

 

HABERİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Arzum OnanMehmet Aslantuğboşanma

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz.

Daha Fazla Bilgi