Armin van Buuren İstanbul’u büyüledi

Elektronik müziğin efsanesi Armin van Buuren, İstanbul KüçükÇiftlik Park’ta sahne aldı.

Sahneyi tamamen yeniden tanımlayan THE ORB konsepti, ışık, ses ve ileri teknolojiyi bir araya getirerek izleyicilere unutulmaz bir görsel işitsel deneyim sundu. Etkinlik, Mticket iş birliği ve NTRteam organizasyonu ile gerçekleşti ve İstanbul’un elektronik müzik sahnesini dünya standartlarına taşıdı.



Yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı konser, dev sahne tasarımı, ışık gösterileri ve prodüksiyon detaylarıyla izleyicilere eşsiz bir deneyim yaşattı. THE ORB sahnesi, konseri sıradan bir performanstan çıkarıp tam anlamıyla bir sanat deneyimine dönüştürdü. Van Buuren, klasik hitleri In and Out of Love, Blah Blah Blah, Great Spirit ve yeni albümü Breathe’ten özel parçalarla hazırladığı setiyle hem nostalji hem de yenilik dolu bir gece sundu.

(Cemre Gümeli - Fatma Toptaş)

Gecede ayrıca Seth Hills, Laura van Dam, Inner Sense ve Emrah Is sahne alarak performanslarıyla geceyi zenginleştirdi.

Konser, İstanbul’un sanat ve eğlence dünyasından birçok ünlü ismi de ağırladı.

(Seçkin Özdemir)

Seçkin Özdemir, Cemre Gümeli, Fatma Toptaş, DJ Burak Yeter ve Mahmut Orhan, davetliler arasında yer aldı.

(Burak Yeter)

Günler öncesinden sold out olan etkinlik, elektronik müzik tutkunları için 2025’in en unutulmaz konserlerinden biri olarak kayıtlara geçti. Mticket ve NTRteam, titiz planlama ve yüksek prodüksiyon kalitesi ile İstanbul’u dünya standartlarında bir elektronik müzik merkezi hâline getirdi.