Antonis Remos konserine iki ay kala biletlerin yüzde 80’i tükendi!

Yunan müziğinin yaşayan efsanesi Antonis Remos, 2 Mayıs akşamı Temacc organizasyonu ile Volkswagen Arena’da müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.



Konser tarihine iki ay kalmasına rağmen biletlerin yüzde 80’inin şimdiden tükendi.



Yoğun ilgi, İstanbul’daki müzikseverlerin Antonis Remos’a duyduğu büyük hayranlığı bir kez daha ortaya koyuyor.