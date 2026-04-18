Antonis Remos: İstanbul'da zaman yolculuğuna çıkıyorsunuz

Antonis Remos, 2 Mayıs'taki Volkswagen Arena’da TemaCC organizasyonu ile düzenlenecek konseri öncesi Rixos Tersane'de basın toplantısı düzenledi.

Şarkıcı, "Türkiye 25 yılı aşkın süreyle ilişkim var. Hem konserler veriyorum hem dostlarım var. Bu ilişki devam edecek. Müziğimi dinleyen insanlarla iyi ilişkim var. İstanbul'a her geldiğimde misafirperverliği etkiliyor. 2 Mayıs konseri için geniş kitlelere ulaşmak amacıyla istedim. Daha önce konserlerim oldu ama küçük alandaydı. Böyle konser yapacağım için çok mutluyum" dedi.

Remos, "İstanbul ile kurduğunuz en özel an ne?" sorusuna, "Türkiye ve İstanbul'a gelen her insan zaman yolculuğuna çıkıyor. Bende bunu yaşıyorum. Her geldiğimde farklı duygular yaşıyorum. Hem arkadaşlarımı görmüş oluyorum hem de sanki ikinci evimi ziyaret etmiş gibi oluyor" yanıtını verdi. Mayıs konseri için sanatçı, "İstanbul konserim için bazı şarkılarımı hem Türkçe hem Yunanca okuyacağım. Onların şarkılarımın ruhuna girmeleri için birçok şarkımı Türkçe seslendireceğim" diye konuştu.



TÜRK DİZİLERİ YUNANİSTAN'DA ÇOK İZLENİYOR

Türkiye-Yunanistan ilişkileri için Remos, "Elimden geldiği sürece bu dostluğu pekiştirmek için elimden geleni yapacağım" dedi.



Sanatçı, "Bir Türk isimle düet olur mu?" sorusuna, "Müzik yolculuğumun başımdan bugüne kadar birçok Türk sanatçılarla arkadaşlığım oldu ve sahnemizi paylaştık. Mustafa Sandal, Fettah Can, Sıla'nın yanı sıra son dönemde dizileriyle Yunanistan'da bizim halkında gönlünü fetheden Serenay Sarıkaya'ya ile dostluğumuz var. Türk dizileri Yunanistan'da yayınlanıyor. Serenay ile iyi dostluğumuz oluştu. Müzik ve sanatın dışında bizi birleştiren başka unsurlar da var. Bunların başında spor geliyor. Ergin Ataman ve Fatih Terim'in başarıları. İki halkı birleştiren çok unsur var" cevabını verdi. Remos, eskiden İbrahim Tatlıses ve Hülya Avşar filmlerini izlediğini belirtti.