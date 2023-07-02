Amerika onları konuşuyor  

Akdeniz ve Yunan mutfağına aşina Amerikalı'ların da alışveriş için sık sık uğradığı mağazada yemek takımları, Türk - Yunan mutfaklarının simgesi haline tabaklar, bardaklar, aksesuarlar, Türk kahvesine içme keyfi katan zarif fincanlar, ince belli çay bardakları ile Türk mutfağının vazgeçilmezi düdüklü tencereler büyük ilgi görüyor.

'ANADOLU MUTFAĞINI TANITIYORUZ'

Türkiye'den Amerika'ya gelirken yanlarında düdüklü tencere, kahve fincanı takımı, çay bardağı takımı ve diğer mutfak aksesuarlarını getiremeyenlerin sofrada eksiğini hissettiği lezzetlerin yeni bir sektörü ortaya çıkardığını belirten Matmazel Home Goods kurucusu olan Mihriban Arslan, Mehtap Akçetin ve Melike Akçetin, "Mağazamızda Anadolu mutfağının demirbaşlarını tanıtıyoruz. Ürünlerimizin tamamı Türkiye'nin en kaliteli, en değerli markalarından temin ediyoruz. Acar Home, Korkmaz, Madam Coco ve Lav Grubu ile anlaşmalarımızı yaptık. Markamızın tanıtımını için dünyaca isimlerle çalışacağız. Yeni mağazalarımızı önce ABD genelinde, ardından moda dünyasının ünlü başkentlerinde açarak büyüyeceğiz. Mağazamız Anadolu mutfağının zengin lezzetlerini tanıtmak için gönüllü gastronomi rehberliği yapacak" dedi.