Altay kuzeni Şevket Biber ile projelerini anlattı

Altay, kuzeni Şevket Biber ile Etiler'de yemek çıkışı görüntülendi.

Kendi yapım şirketi olan AMC Müzik'i kurarak yapımcılığa adım atıp, şirketinin ilk projesini kuzeni Şevket Biber ile hayata geçiren şarkıcı, "Projeler konuştuk. Benim şarkı çıkalı 45 gün oldu. Şevket'in şarkısı dördüncü haftasını tamamlıyor. Tepkiler çok güzel keyfimiz yerinde... Yeni projeleri konuştuk" dedi. Şevket Biber, "Sosyal hayattaki Altay Bey'le çalışma hayatındaki Altay Bey'le arasında ne gibi farklar var?" sorusuna, "Hiçbir fark yok. Abi-kardeş ilişkimiz var. Hiçbir sıkıntısı yaşamıyoruz" derken araya giren Altay, "Kırbaçla dolaşıyorum" diyerek, güldürdü.



BAŞARI ALKIŞLANMALI...

Yazla ilgili Altay, "Okullar bu sene geç kapanıyor. O yüzden sezon geç başlayacak. Bizim Antalya'da 19 yıldır oradayız. Kıbrıs devam ediyor. Çeşme var. Bodrum'da Ortakent'teyiz. 4 Temmuz'da açılış var. Şevket ile beraber Bodrum'da olacağız. Orada yeni şarkılar hazırlayacağız. Eylül ve ekim gibi sürprizlerimiz olacak" diye konuştu. Fit haliyle ilgili şarkıcı, "Spor devam" dedi. Sahnede genç şarkıcıların eserlerini söylemesine Altay, "Başarılı buluyorum. Şarkılarını söylerken keyif alıyorum. Eleştiren sanatçıların aksine başarılı buluyorum. Dinleyicileri var. Dinleyicilerini tutabiliyorlar çünkü şarkıları güzel. Şarkı güzel değilse, dinleyicin olmaz. Kardeşlerimin şarkılarını söylemekten gurur duyuyorum. İnsanların karalanmasına gerek yok. Başarı alkışlanmalı..." açıklamasını yaptı.

Altay, "Şirketinizde başka isimler olacak mı?" sorusuna, "Kabiliyetli olan arkadaşımız ve kardeşlerimiz bana ulaşsın. Benim için kriter kendi şarkılarını yapıyor olması ve şarkı söylüyor olabilmesi lazım" yanıtını verdi. Şarkıcı, "Yapay zeka şarkılarıyla yapımcıların kapılarını çalıyorlar" sözlerine, "Artık anlıyoruz ama çok başarılı yapay zeka şarkıları da var. Biz eleştiriyoruz, 'Yapay zeka böyle' diye ama 15-20 sene önceki teknolojiyle şimdikiyle değerlendirmek gibi bir şey... Bir sene sonra Şevket ile şarkıları yapıp aranje edip okuyacağız belki... Faydalı şekilde nasıl kullanabiliyorsak kullanmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.