Alo Burç Ello ve Cihan Abla'dan Astro 90’lar Party

Astroloji mizahını 90’ların coşkulu retro–disco atmosferiyle buluşturan Astro 90’lar Party, 25 Aralık 2025’te IF Beşiktaş PerformansHall’de gerçekleşiyor.

Sosyal medyada geniş ve yüksek etkileşimli bir topluluğa sahip olan AloBurç Ello (içerik üreticisi, metin yazarı) ile Türkiye, Avrupa ve Londra’da retro disco konseptiyle partiler düzenleyen; sahne enerjisi ve deneyim odaklı projeleriyle tanınan Cihan Abla, reklamcılık kökenlerinden gelen yaratıcı bakış açılarını birleştirerek bu özel gecede ilk kez aynı sahneyi paylaşıyor. İki reklamcının güç birliğiyle doğan bu buluşma, astroloji mizahını ve 90’lar eğlencesini yeni bir deneyim diliyle biraraya getiriyor.

Etkinlik; yalnızca bir müzik gecesi değil. TikTok ve Instagram gibi sosyal medya mecralarında viral olabilecek interaktif karşılaşmalar, eğlenceli mini şovlar, yarışmalar ve renkli tematik alanlarla zenginleşen modern bir eğlence deneyimi olarak kurgulandı.

Gecenin konsepti, astroloji mizahını burçlara özel göndermeler, 90’lar Türk pop–disco kültürü, neon renkler, nostalji unsurları ve interaktif sahne şovlarıylabiraraya getiriyor. Her burç için özel olarak seçilmiş 90’lar şarkılarının sırayla çalındığı gecede, AloBurç Ello sahnede burçlara dair kısa ve eğlenceli yorumlar paylaşıyor; her yorumun ardından o burca özel yeni yıl dileği açıklanıyor. Ardından sıradaki burcun 90’lar şarkısı devreye girerek gecenin ritmini sürekli yükseltiyor. Retro disko ışıkları, sürpriz mini performanslar ve seyircinin de dahil olacağı interaktif anlarla gece boyunca herkes kendi burcunun enerjisini dans pistinde yeniden keşfediyor. Bu gece aynı zamanda serinin lansmanı niteliğinde olup, 2026 yılı boyunca her ay o ayın burcuna özel düzenlenecek toplu doğum günü partileriyle devam edecek geniş kapsamlı bir konseptin de ilk adımını oluşturuyor. Geceye eşlik eden markalar, etkinlik alanında etkili deneyim köşeleri kurabilecek şekilde tasarlandı.