Alina Boz ile Mithat Can Özer evlilik yolunda!  

Oyuncu Alina Boz ile Mithat Can Özer, evlilik planları yapmaya başladı. 24 yaşındaki güzel yıldız, Portekiz vatandaşı olmaya hazırlanan sevgilisine yeşil ışık yaktı. Yaklaşık dört yıldır süren beraberliklerini gözlerden uzak tutan Alina Boz ile Mithat Can Özer, erken bayram tatiline çıktı.



Takvim'in haberine göre; 24 yaşındaki güzel oyuncu ile Sezen Aksu'nun kendisi gibi müzisyen oğlu Özer'in rotası Portekiz oldu. Geçtiğimiz yıl Portekiz'den 800 bin Euro'ya ev aldığı söylenen Mithat Can Özer'in bu yatırımı sayesinde 'Golden Visa' başvurusunda bulunduğu da iddia edilmişti. Geçtiğimiz yıl Türk Lirası olarak cebinden 12.5 milyon TL çıkan ünlü müzisyen, Portekiz vatandaşlığı almak için başvuruda bulunduysa yılın 7 günü bu ülkede bulunmak zorunda.

HEDEF 2027!

Bu nedenle her fırsatta Lizbon'a gittiği söylenen Mithat Can Özer ve Alina Boz çifti cephesiyle ilgili bir dedikodu daha magazin kulislerindeki yerini aldı. Bugüne dek sürekli "Evlilik için erken" diyen güzel oyuncu, kendisinden 17 yaş büyük müzisyen Portekiz vatandaşlığı aldığı zaman yani 2027 yılında nikah masasına oturmaya sıcak bakıyor. Boz, dört yıldır beraber olduğu Özer ile evliliği "Henüz yaşım küçük, önceliğim kariyerim" diyerek düşünmüyor.