Ali Kocatepe’den nasihatler!   

Müzik dünyasının duayenlerinden söz yazarı-besteci Ali Kocatepe önceki gün City’s Nişantaşı çıkışı görüntülendi. 60. Sanat Yılı`na özel olarak gerçekleştirdiği konserler serisine devam eden Ali Kocatepe, Sabahattin Ali’nin şiirlerinden yeni bir şiiri bestelediğini söyleyerek, “Sebahattin Ali’nin şiirlerini en çok besteleyen besteci benim. Yeni bir Sabahattin Ali şiiriyle yeniden sevenlerimle buluşacağım.” dedi.

Sanat dünyasında son dönemde kendi jenerasyonundan az sanatçıların kalması sorusun ise Ali Kocatepe, “1964 yılında müziğe başladığım tarih 17 yaşındaydım. Erol Evgin ile aynı yaştayız. Bizim kuşaktan bir o bir ben devam ettiriyorum. Bizim kuşaktan çoğu kendini emekliye ayırdı, ayırıyor. Çalışmayınca üretmeyince öyle oluyor. Çalışınca dinamik genç kendini hissettiğin yaşta oluyorsun.” diye cevap verdi.

“Sanat dünyasında vefasızlık olduğunu düşünüyor musunuz?” sorusuna Kocatepe, ‘Vefasızlık her konuda her alanda var. Onun yanında vefalı olan insanlarda var. Genelleme yaptığımız zaman vefasızın her konuda olduğunu görüyoruz yanlı sanat konusunda değil. Hakkı olan sanatçılara da gereken ilgi gösterilmeli yalnız bırakılmamalı. Yeni bir şeyi yapmak çapasında olanlara destek devrilmeli koruma altına alınmalı. Çünkü çağ çok değişti bizim nesil tükendiğinde gerçekten sanat dünyasının çok önemli bir bölümü dönem olarak son bulacak. Eski değerleri genç kuşaklara taşıyacak olan da magazin dünyasıdır.” dedi.

Sahnelerde son dönemde eski jenerasyondan Ajda Pekkan’ın sahnede gösterdiği başarı hakkında ise usta besteci, “Ajda hanım istisnai bir durum, şapka çıkarmak lazım. Çok takdir ediyorum ve çok başarılı buluyorum. Ajda bugün emekli olup kenara çekilmiş olsaydı ne bugünkü moralde olabilirdi ne sahneye çıkmadığı zaman zinde olmazdı. Zinde olamıyorsun, enerjin sona daha çabuk yaklaştırıyor. Çalıştığın sürece sona yaklaştığının farkında değilsin. Yılların getirdiği birikimleri yeni kuşaklara da tanıtmak zorundasın.” dedi.

Kendisi ve eşi Aysun Kocatepe’nin 40 yıllık evliliklerinde magazine, “Bu yaştan sonra 6 aylık aşkını terk etti. Aaa bak ne kadar uzun sürdü bir yıl oldu gibi haberlerin peşinde değiliz olmadık da. Bu sene 40. yılımızı kutlayacağız bu tür haberler olmak istemedik.’ diyen Ali Kocatepe gençlere de mesajlar verdi.

“40 yıllık evlilik ve örnek bir çift olarak mutluluğun sırrı ve sanatın evliliğinize katkısı oldu mu?” sorusuna ise usta besteci, “Karı koca sanatçı olduğunda ve birbirinizi desteklediğinizde birbirinizi motive etme şansı olduğunda üretimler daha iyi ortaya çıkıyor. Bu bakımdan bir avantajı var. Evliliklerde biraz şans işi, belki kişiler ilk başta çok acele karar verip birbirlerini iyi tanıyamadan evliliğe gittiklerinde bu iş çürük çıkıyor, çabuk bitiyor. Ama anlayışlar değişti tabii. Ben 50 yıllık evliliği napayım diyenler var. Kendi dönemim böyleydi şimdikiler böyle yapıyor şimdi kahrolsun gençlik diyemem. Biz her yıl kızımızla evlilik tanışma yıldönümlerinde yemeğe gideriz. Ama önümüzdeki 40. Yılı daha özel kutlamayı düşünüyoruz.” dedi.

Kocatepe, müzik sektörü hakkında ise “Sezen Aksu ile çok uzun süredir konuşamadım. Herhalde o da kendi dertleri kendi çalışmaları içinde. Müzik dünyası artık dijital dünya eski yaratıcılık yok eski naiflik yok sözlerde bestelerde ama yetenekli iyi iş çıkaran arkadaşlar var onları da takdir ediyorum. Bugünün gençleri 60’lar 70ve 80’leri dinledikçe yeni yeni keşfediyorlar.” dedi.