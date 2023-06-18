Ali Ege Ağaoğlu Patak Ertüre mezuniyette buluştu

Tarabya İngiliz Okulları - TBS kuruluşunun 10.yılında mezunlarına coşkulu bir mezuniyet töreni düzenledi. 

Horizon Grup - Tarabya İngiliz Okulları’nın kurucusu Mehmet Gültekin ve eşi Emel Gültekin ev sahipliğinde İngiliz Konsolosluğu bahçesinde gerçekleşen Mezuniyet Töreninde, öğrenciler ve aileleri ile iş ve cemiyet hayatından konuklar bir araya geldi.

Bu konuklar arasında Ali Ağaoğlu ve  Ali Ege’Nin annesi Petek Ertüre vardı. Ali Ağaoğlu 10. Yaşınaki Ali Ege’nin mezuniyet töreni için bir araya geldiler.

Ali Ağaoğlu oğlu için dostlarıyla sohbet ederken Baba mesleği seçmesinde hangi iş olursa olsun siye söyledi. Daha sonra İskender Paydaş ile Senfoni Orkestrası ile Zamansız Şarkılar koserini izlediler. Gecenin sonunda Dj Burak Yeter herkesi coşturdu.

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Ali Ağaoğlu

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