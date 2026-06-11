Ali Boz’un ilk resim sergisi

Yazarlığı ve menajerliğiyle tanınan Ali Boz, ilk kişisel resim sergisi “Kendine Doğuş” ile sanatseverlerin karşısına çıktı. Sanatçının içsel yolculuğunu, dönüşümünü ve yeniden doğuş deneyimini yansıtan 36 eser, sanatçı Elif Nehir ile birlikte hazırlanan duo sergide izleyicilerle buluştu.

Yoğun ilgi gören serginin açılışına Keremcem, Sena Seçen, Aytaç Öner ve Ömer Aydın Öztürk’ün yanı sıra sanat ve cemiyet dünyasından birçok davetli katıldı.

Ali Boz’un kişisel hikâyesinden ilham alan eserler, bireyin kendini keşfetme sürecine ve yeniden var olma cesaretine odaklanırken; Elif Nehir’in çalışmalarıyla kurduğu sanatsal diyalog sergiye farklı bir derinlik kazandırıyor.

“Kendine Doğuş”, dönüşüm, farkındalık ve yeniden başlama temalarını merkezine alan güçlü anlatımıyla sanatseverleri içsel bir yolculuğa davet ediyor. Sergi, 13 Haziran 2026 tarihine kadar Artisart Galeri’de ziyaret edilebilir.