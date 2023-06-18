Ali Ağaoğlu ile Petek Ertüre mezuniyette buluştu

Tarabya İngiliz Okulları - TBS kuruluşunun 10'uncu yılında mezunlarına coşkulu bir mezuniyet töreni düzenledi. Horizon Grup - Tarabya İngiliz Okulları’nın kurucusu Mehmet Gültekin ve eşi Emel Gültekin ev sahipliğinde İngiliz Konsolosluğu bahçesinde gerçekleşen mezuniyet töreninde, öğrenciler ve aileleri ile iş ve cemiyet hayatından konuklar bir araya geldi.

Bu konuklar arasında Ali Ağaoğlu ve Ali Ege’nin annesi Petek Ertüre vardı. Ali Ağaoğlu 10 yaşındaki Ali Ege’nin mezuniyet

töreni için bi araya geldi. Ali Ağaoğlu oğlu için dostlarıyla sohbet ederken, "Baba mesleği seçmesinde hangi iş olursa olsun" diye söyledi. Daha sonra İskender Paydaş ile Senfoni Orkestrası ile Zamansız Şarkılar koserini izlediler. Gecenin sonunda Dj Burak Yeter herkesi coşturdu.