Aleyna Kalaycıoğlu'nun cezaevine girmeden önce katıldığı son programdaki konuşmaları ortaya çıktı!

Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti soruşturmasında tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu'nun, son katıldığı televizyon programı ortaya çıktı.

Şarkıcı, cezaevine girmeden önce Irmak Arıcı'nın TRT Müzik'teki ‘Dünden Bugüne’ programına konuk oldu. Kalaycıoğlu, Murat Işılak'ın yapımcılığında gerçekleşen program öncesinde konuşmalarıyla dikkat çekti. Çalışmalarıyla ilgili Kalaycıoğlu, "Çabalıyoruz. Sektör yeterince zor. Arabada bir pişmanlık duyuyorum, 'Nereden girdim?' diyorum. Sahneye çıkınca, 'İyi ki yapmışım' diyorum bu defa. Çabalıyoruz ve üretiyoruz. Günü gelince emeklerimizin karşılığını alacağız. Beklemedeyiz. Geçen gün 2-3 şarkı yaptım. Cover'dı bunlar, TikTok'a attım, yürümeyen video oldular. O zamanlarda karamsarlığa düşüyorsunuz. Psikolojik olarak zor" dedi.



ÇOK KİŞİ TEMİZLEDİM

Arıcı, "Hayatınızda bununla ilgili temizlik yapıyor musunuz?" sorusuna, "Aleyna'yı tanıdığımdan beri çevresini temizlemiş durumda. O da bunu daha güçlü kadın yaptı. Bu mesleği yaptığımız için etrafımızda değişiklik insanlar olabiliyor. Az ve öz arkadaş. Benim ilkokul, lise ve üniversiteden olan dostlarım en yakın arkadaşım" yanıtını verdi. Kalaycıoğlu, "Çok kişi temizledim. Verdiğin desteği karşı taraftan göremeyince insan, 'Niye yapıyorum?' diyorum. Gerçek yüzler ortaya çıkıyor" ifadelerini kullandı. Yeni eve taşınan Aleyna Kalaycıoğlu, arkadaşlarına verdiği yemekle ilgili, "Güzel geçti. Yemekleri yapamadım, sipariş verdim. Bir dahakine yapacağım. Yeni eve alıştım" dedi. Bir senedir spor yapmadığını belirten Kalaycıoğlu, "Geceleri hamburger yiyorum. Kilo almıyorum, kesinlikle psikolojik. Spor yaptığım zaman daha kiloluydum. Şu an daha zayıfım, anlamadım" dedi.