Akın Ekici’den ‘Sonsuz Döngü’

13.12.2024 19:07

Ressam Akın Ekici’nin Infinite Circle (Sonsuz Döngü) isimli on sekizinci kişisel sergisi Nişantaşı Atiye Sokak’ta bulunan The Best Art Gallery’de 12 Aralık'ta yapılan VIP ön gösterim sonrası 13 Aralık'ta açıldı.