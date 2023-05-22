Ajda Pekkan yıllar sonra isteğine kavuştu

Türk müziğinin 'Süperstar'ı olarak anılan usta sanatçı Ajda Pekkan, yaklaşık üç yıldır Sarıyer'deki ultra lüks villasını satmak için uğraşıyordu. Pekkan, arapsaçına dönen 'ev satışı' hikayesini sonunda noktaladı.



Süperstar, 2020 yılında Sarıyer Bahçeköy'deki villasını satışı çıkarmıştı.

Ünlü sanatçı, yıllardır alıcı bulamayan evinin fiyatıyla ilgili sık sık güncelleme yapmıştı. Hatta bir emlak sitesinde Mart ayında villaya biçilen fiyat tam tamına 117 milyon 500 bin TL'ye çıkmıştı.

Ajda Pekkan, üç senedir elinden çıkaramadığı evini de sonunda satmayı başardı. Takvim'in haberine göre; 1.5 dönüm üzerine kurulu olan altı odası, iki salonu ve üç banyosu bulunan villasını 65 milyon TL'ye satan Süperstar, rahat bir nefes aldı. 950 metrekare kullanım alanı olan evin satılmasında son dönemde gündemde olan olası İstanbul depremi de etkili oldu. Deprem açısından risksiz olan Sarıyer, bu bölgeye olan talebi artırmıştı.