Ajda Pekkan rüzgarı  

Etkinlik dünyasına Türkiye’nin en uzun soluklu ve en geniş kapsamlı festivali olarak damgasını vuran İstanbul Festivali, Festival Park Yenikapı’da tüm hızıyla devam ediyor. Festivalin sekizinci gününde müzikseverler, elektronik dans müziğinin başarılı ismi Bedük’ün ardından Süperstar Ajda Pekkan’la unutulmaz bir gece yaşadı. Trendyol Yemek Ana Sponsorluğu’nda ve Sipay’ın Fintek Sponsorluğu’nda gerçekleşen festivalin sekizinci günü saat 16.00’da kapılarını açtı. 6 Ağustos’a kadar devam edecek ve birbirinden farklı etkinliklerin gerçekleşeceği İstanbul Festivali’nin sekizinci gününde de ziyaretçiler doyasıya eğlendi.

Focus İstanbul Etkinlik Yönetimi tarafından Festival Park Yenikapı’da düzenlenen İstanbul Festivali’nde önce elektronik dans müziğine damga vuran Bedük sahne aldı. Sevilen şarkılarını seslendiren Bedük, geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz sanatçı Özkan Uğur’a ithafen “Sude” adlı eseri seslendirdi ve dinleyicilerden büyük alkış aldı.

Gecenin yıldızı Süperstar Ajda Pekkan, orkestrasıyla birlikte eski ve yeni pek çok şarkısını seslendirdi. Konser boyunca izleyicilerin yoğun ilgisi ve alkışları eşliğinde performansını tamamlayan Süperstar, hayranlarının ısrarıyla sahneye dönerek “Harika” isimli şarkısıyla geceyi bitirdi. Ajda Pekkan, dinleyicileri bir kez daha güzelliği, sesi ve performansıyla büyüledi.

İstanbul Festivali’nde, 29 Temmuz Cumartesi günü önce Metin Özülkü Orkestrası eşliğinde Ferda Anıl Yarkın, Jale, Metin Özülkü, Reyhan Karaca, Sibel Alaş ve Ümit Sayın ile Şimdi 90’lar Gecesi, sonra ise İzel – Çelik – Ercan; 30 Temmuz Pazar günü ise sırasıyla Reckol, BEGE ve Murda sahne alacak.

17 gün boyunca 36 sanatçının sahne alacağı İstanbul Festivali’nde biletler www.istanbulfestivali.com web sitesinden satın alınabilecek.