Ahuni'den Güçlü Bir Performans: Bad Vibe

Sözleri Ali Fallahi, Behrad Heris, Moshtaq Pirnia ve Alireza AleMohammad tarafından yazılan "Bad Vibe" şarkısının müziği Moniac ve Eyel'e, aranjesi Moniac'a ait. Şarkının video klibi ise yönetmen Amirali Ghorbanzade tarafından çekildi ve Mahzen Fabrick Youtube kanalında müzikseverlerle buluştu.

"Bad Vibe", bir ilişkideki kötü hisleri anlatan şarkı sözleri ve güçlü rap performansıyla dikkat çekiyor. Ahuni, vokal yeteneği ve kendine özgü tarzıyla Türk rap müziğinin önemli isimlerinden biri haline gelmeye aday.

Ahuni'nin "Bad Vibe" şarkısı, Türk rap müziği sevenler için kaçırılmayacak bir eser. Şarkıyı dinlemek isteyenler, Mahzen Fabrick Youtube kanalında video klibiyle birlikte izleyebilirler.