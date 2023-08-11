Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir ilişkisinde flaş gelişme!

Afra Saraçoğlu ile ilişkileri ihanet iddiaları yüzünden kopma noktasına gelen Mert Ramazan Demir, sevgilisinin gönlünü aldı. Saraçoğlu'na 104 bin TL değerinde pırlanta gerdanlık alan Demir, kendini affettirdi.



Uzun süre aşklarını gizli saklı yaşayan Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir, birlikte tatile çıkmış ve burada sarmaş dolaş yakalanmıştı. Aşkları belgelenen çift açıklama yapmazken, geçtiğimiz günlerde ise nazara gelmişti. Demir'in Saraçoğlu'na ihanet ettiği ve ayrıldıkları haberleri manşetleri süslemişti.

Magazin yazarı Onur Akay'ın iddialarına göre Demir, kendini affettirmek için Saraçoğlu'na 104 bin TL değerinde gerdanlık hediye etti. Yalı Çapkını dizisinde iki sevgiliyi canlandıran çiftin dizi aşkı gerçek olmuştu. Ünlü oyuncular Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'ın aylardır inkar ettiği aşkı geçtiğimiz günlerde çıktıkları tatilde belgelenmişti. Yaşadıkları aşk dudak dudağa pozlarla belgelenen Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Yaklaşık bir yıldır aşk yaşadıkları iddialarını yalanlayan çift sonunda yakayı ele vemiş, birlikte çıktıkları tatilde sarmaş dolaş görüntülenmişti. (Takvim)