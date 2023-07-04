Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir cephesinde flaş gelişme

Yalı Çapkını dizisinde Seyran ile Ferit karakterini canlandıran Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir, tatile çıktı. Geçtiğimiz ay Göcek'te teknede öpüşürken görüntülenen çiçeği burnunda sevgililer, yurt dışına gitti.



Göcek tatilinden sonra aileleriyle tatile çıkan ikili, yine baş başa tatile çıktı. İkili, havalimanında görüntülendi.

İkili, gazetecilere yakalanmamak için şapka ve gözlük takmasına rağmen, hayranları tarafından görüntülendi.