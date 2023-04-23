Adı birçok kişiyle anılan Çağatay Ulusoy'un sürpriz aşkı!

Duygu Sarışın'dan ayrılan Çağatay Ulusoy, gönlünü Ece Sükan'a kaptırdı. Taze aşıklar, geçen gece bir mekanda sabahladı. Ekranların yakışıklı ismi Çağatay Ulusoy, oyunculuğu kadar aşk hayatıyla da konuşulmaya devam ediyor. Ünlü oyuncu, 6 yıldır sessiz sedasız aşk yaşadığı Duygu Sarışın'la ilişkisini yine aynı şekilde sona erdirmişti.



Takvim'in haberine göre; Magazinin renkli dünyası içinde fazla gözükmek istemeyen Ulusoy, her ne kadar kaçsa da yakayı ele vermekten kurtulamıyor.

Yakışıklılığı ve biten ilişkisi ile birçok ünlü güzelin radarına giren Ulusoy, bu kez de güzelliği ile yıllar meydan okuyan Ece Sükan'la yakalandı.

BİR AYDIR BERABERLER

İddialara göre geçtiğimiz gün Ece Sükan'la bir mekanda doyasıya eğlenen Ulusoy, gönlünü güzel oyuncuya kaptırdı. Yaklaşık bir aydır birlikte olduğu öne sürülen çiftin ilişkisini sadece yakın çevresi biliyor.

Son günlerde sık sık görüşen ikili, İstanbul'un Anadolu Yakası'nda bir araya geliyor. Dijital bir platformda yer alacak dizide birlikte rol olan ikili, iddialara göre aşkın ateşini ilk burada yaktı.