Açelya Akkoyun ve Enes Hergüneş’ten ‘Kuşak Farkı’

Kendi dönemindeki aşklar üzerine konuşan Akkoyun, “Bizim aşklar 90’larda başladı. Türk pop müziği de 90’larda başladı o şarkılarla hislerimizi anlatırdık. O dönemin çok değerli sanatçıları buna hizmet etti.” şeklinde bahsetti.

Açelya Akkoyun’un “Bizim kuşakta aşkın skalası çok geniş. Sizde biraz daha pembe balon gibi.” demesi üzerine Hergüneş, “Öyle ama niye? Sizin zamanınızda daha ulaşılmazmış her şey. Sokaktan geçsin diye 1 hafta beklenirmiş. Bizde her şey çok ulaşılabilir oldu. Sosyal medyadan bir mesaj ile başlayabiliyor her şey. Bu bazen iyi bazen kötü.” şeklinde yanıtladı.

AŞK KAYBOLMANIN EN KEYİFLİ HALİ!

Açelya Akkoyun, programda Aşk’ın tanımını ise, “ Aşk dediğimiz şey bir kör olma, halden çıkma hali. Bir simülasyon gibi her yerde onu görebilirsin. Hep bir anlam yüklersin. Aşk kaybolmanın en keyifli halidir ama lütfen uzun sürmesin.” şeklinde yaptı.