94. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda Gripin coşkusu

İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamında düzenlenen Çim Konserleri’nde Türk rock müziğinin sevilen grubu Gripin rüzgarı esti.

Alanı dolduran binlerce Gripin hayranı şarkılara eşlik ederek eğlenceli bir gece geçirdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından “Fuar Şehrin Kalbinde” sloganıyla düzenlenen 94. İzmir Enternasyonal Fuarı, ziyaretçilerine Çim Konserleri ile müzik dolu akşamlar yaşatmaya devam ediyor. Çim Konserleri, fuarın 7. gününde Türk rock müziğinin sevilen grubu Gripin’i ağırladı. Migros sponsorluğunda sahne alan Gripin, izleyicilere enerjik ve keyifli bir performans sundu.

“Aşk Nereden Nereye?”, “Yalnızlığın Çaresini Bulmuşlar”, “Belki Çok Da Şey Yapmamak Lazım“, “Durma Yağmur Durma” gibi sevilen şarkılarını seslendiren Gripin, iki saati aşkın süre sahnede kaldı. Gruba, binlerce müziksever hep bir ağızdan eşlik etti. Konser serisi devam ediyor Kültürpark’ta düzenlenen Çim Konserleri, fuar boyunca ünlü sanatçıları ağırlamaya devam edecek. 5 Eylül’de Mustafa Sandal, 6 Eylül’de Selda Bağcan, 7 Eylül’de Sertab Erener, 8 Eylül’de Duman, sevenleriyle buluşacak. Fuarın son günü 9 Eylül’de ise Mor ve Ötesi, İzmir’in kurtuluşunun 103. yılına yakışır bir final yapacak. Konserler saat 21.15’te başlıyor. Atatürk Açık Hava Tiyatrosu’nda Ali Congun sahne aldı İzmir Enternasyonal Fuarı’nın kültür-sanat alanındaki önemli duraklarından Atatürk Açık Hava Tiyatrosu, etkinliklerinin 4. gününde, kendine özgü üslubu ve gözlem gücü ile sahnedeki samimiyetiyle geniş bir izleyici kitlesi edinen Ali Congun’u ağırladı.

Congun, “Adliye Çayı” isimli gösterisi ile izleyicilere unutulmaz bir akşam yaşattı. Yaklaşık 80 dakika süren gösteride Congun, adliyelerin koridorlarından çay ocaklarına kadar uzanan gündelik hayatın ilginç yönlerini sahneye taşıdı. İzleyiciler hem tanıdık hem de sıra dışı anların işlendiği performans boyunca kahkahaya boğuldu. 8 Eylül’e kadar devam edecek Tamamı ücretsiz olan Atatürk Açık Hava Tiyatrosu’ndaki etkinlikler, 8 Eylül’e kadar sanatseverleri ağırlayacak.

5 Eylül’de Miray Akovalıgil “Ya Bende Bir Şey Yoksa” performansı ile Atatürk Açık Hava Tiyatrosu’nda olacak. Etkinlik programı; 6 Eylül akşamı sihirbaz Enver Ertaş “The Illusionist”, 7 Eylül günü Anlatanadam (İbrahim Türker), 8 Eylül akşamı Tahsin Hasoğlu’nun gösterileriyle devam edecek.