55 bin kişilik muhteşem festival

İsmini 150 yıldır dokunan, işlenen, yörenin ekonomisini sağlayan, İstanbul'un coğrafi işaretli ilk ürünü olan Şile Bezi'nden alan, 14 - 20 Ağustos tarihleri arasında yapılan Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali'nde 7 gün boyunca birbirinden farklı panel, söyleşi, konser ve etkinlikler sergilenmeye devam ediyor. Festivalde önceki akşam şarkıcı Murat Dalkılıç, sahne aldı. Şile ve İstanbul genelinden yaklaşık 55 bin kişinin katıldığı festivalde adeta bayram havası yaşandı.

ŞİLE BEZİ DÜNYA MODASINA YÖN VERECEK

Birbirinde güzel şarkılarını, kendisini dinlemeye gelen binlerce kişi ile söyleyen Dalkılıç, ''Böyle muhteşem bir kalabalığa konser vermek benim için gurur verici. İyi ki geldiniz. Muhteşem bir akşam bizleri bekliyor'' dedi. Şile belediye başkanı İlhan Ocaklı, sahnede Dalkılıç'a Şile bezinden yapılan hediyeler ve plaket verdi. Ocaklı, ''Şile bezinin dünya modasına yön vereceğini söyleyen İlhan Ocaklı, 34. Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali'yle ilgili şunları söyledi: "Geçtiğimiz sene pandemi nedeniyle festivali yapmamıştık. 34. Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali'nin insanlara moral olmasını bekliyoruz. Güzel bir etkinliğe imza atmamızı ümit ediyorum.