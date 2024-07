4 yapraklı yonca yerini kime bıraktı? Ünlü isimler açıkladı

Türk sinemasının dört yapraklı yoncası Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit, Fatma Girik ve Filiz Akın'ın veliahtı olarak kabul edilecek, o yoncanın yapraklarını tekrar doldurabilecek dönem oyuncularının isimlerini merak ettik. Yasemin İlani Türk sinemasına emek veren ünlü isimlere ‘dönem yoncası' kimlerden oluşur sorusunu yöneltti. İşte usta isimlerin yorumları...

Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit, Fatma Girik ve Filiz Akın... Türk sinemasının 4 yapraklı yoncası olan bu isimlerin yerini yeni dönemde kimlerin dolduracağı hep merak konusu oldu.

NEVRA SEREZLİ

Hiç kimse 'Dört Yapraklı Yonca' ünvanına layık olamaz çünkü kimse o seviyeye gelmedi. Günümüzde sinema oyuncusu yok, dizi oyuncuları var. Dizilerde oynayıp bir tane de filmde rol alıyorlar, bu 'dört yapraklı yonca' seviyesine ulaşmak için yeterli değil. Şimdi sizin bu soruyu yönelttiğiniz kişilerin yüzde 90'ı Serenay Sarıkaya, Beren Saat, Demet Özdemir gibi isimleri sıralayacak. Bu isimlere sinema yıldızı diyebilir misiniz? Fatma Girik, Hülya Koçyiğit, Filiz Akın, Türkan Şoray kadar çok film çekmiş olmak gerekir öncelikle bu branşa aday olabilmek için. Bir tiyatro sanatçısı olarak benim de beğendiğim isimler var güzellikleriyle oyunculuklarıyla; Gökçe Bahadır, Birce Akalay, Burcu Biricik, Pınar Deniz gibi isimler. Başarılılar ama sinema yıldızı değiller.

EDİZ HUN

Türk sinemasında 'Dört Yapraklı Yonca'nın yeni nesil oyuncularda kimler olduğu şeklindeki sorunuza ben cevap veremem. Şu anda artık sinema maalesef AVM'lerin dördüncü katında ve ancak meraklılar asansör ve yüksek ücret ödeyerek seyredebiliyorlar. Açıkçası sinema eski görkemini kaybetmiş durumda. Zamanında filmler ana caddelerdeki 16-18 sinemada birden gösterime girerdi. Dizi seyircisi olmadığım için yeni yetenekli arkadaşları tanımıyorum. Kaldı ki, ben sanatçılar arasında şu iyidir, bu iyidir gibi bir ayrım da asla yapmam.

ERHAN YAZICIOĞLU

Sinemada dört yapraklı yonca, dört muhteşem kadın oyuncu duygularını kendi sesleriyle yaşatsalardı keşke. Adalet Cimcoz Jeyan M.Tözüm Nevin Akkaya Tijen Par da seslendirmenin dört yoncasıydı bence. Bugün daha çok televizyonda kendi sesleriyle yer alan, iyi oyuncu olarak düşündüklerim; Demet Evgar - Evrim Alasya- Ayça Bingöl - Bergüzar Korel.

AYDEMİR AKBAŞ

Serenay Sarıkaya ve Nurgül Yeşilçay'ın şu an Türk sinemasının en iyi oyuncuları olduğunu düşünüyorum. Fakat üçüncü bir isim söyleyemem. Bu söylediğim isimlerin ve diğer oyuncuların Dört Yapraklı Yoncaların seviyesine ulaşması çok zor, çok emek ve zaman ister. Kendilerini geliştirmeleri, davranış biçimi ve duruşları çok önemli.

ÇİÇEK DİLLİGİL

Bana göre dönemin yoncaları Demet Evgar, Merve Dizdar, Serenay Sarıkaya ve Özge Özpirinçci olabilir. Bu dört ismin de önleri çok açık, onları uzun yıllar daha çok izleyeceğiz, başarılarına tanıklık edeceğiz. Bana göre; Demet Evgar gerçekten 'sanatçı' kavramının komple karşılığını veren bir isim. Oyunculuğun tüm gerektirdiklerini yapabiliyor, her karaktere bürünüp, şarkı da söyleyebiliyor. Sanatın her dalında elini taşın altına koyabilen bir yetenek. Merve Dizdar: Kalıpları yıkan, algıları kıran bir oyuncu. Uluslararası başarılara imza atan bir dönemin yoncası olduğunu düşünüyorum. Serenay Sarıkaya: Fiziğinin artısını kullanamadan oyunculuk yapan, kendini geliştiren bir oyuncu. Kendisiyle tanışmadım ama takip ettiğim gördüğüm kadarıyla belli ki çok çalışkan biri. Güzelliğinin avantajıyla kalmayıp her rolün hakkını erecek düzeyde kendini eğitiyor ve oynuyor. Özge Özpirinçci: Oynadığı rollerde kadını temsil etmeyi başarıyor. Kendisini korkunç değiştirebilen biri. Salih Bademci ile birlikte İlk ve Son dizisinde çok başarılıydı. Yaşsız bir kadın, her yaşı canlandırabilen her rolün üstesinden gelebilen bir yetenek.

SİNAN ÇALIŞKANOĞLU

Yoncanın dört yaprağı Demet Evgar, Serenay Sarıkaya, Burcu Biricik, Özgü Namal olarak sıralarım. Genel olarak farklı farklı kadınları aynı inandırıcılıkla oynadıkları için ve eksikleri olsa da onlardan daha iyi oynayanlar olmadığı için tercihim bu isimlerden yana olur.