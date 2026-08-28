25 yıl sonra Şahane Pazar Sahnede için ilk prova!

Süheyl ve Behzat Uygur kardeşler, yaklaşık 25 yıl aradan sonra Şahane Pazar'ı yeniden sahneye taşıyor. İlk provası Beşiktaş’taki Süleyman Seba Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Şahane Pazar Sahnede, ünlü konuklarıyla da izleyiciye sürprizlerle dolu bir gösteri vaat ediyor. 1990’lı yılların sonu ile 2000’li yılların başında televizyon ekranlarında milyonları buluşturan Şahane Pazar, yıllar sonra tiyatro sahnesinde yeniden hayat buluyor. Programın hafızalarda yer eden oyunları, müzikleri ve seyirciyle kurduğu interaktif yapı, sahne gösterisinin dinamikleriyle yeniden yorumlanıyor.

Gösterinin en dikkat çekici sürprizlerinden biri ise ünlü konuklar olacak. Süheyl ve Behzat Uygur kardeşler, turne kapsamında gittikleri her şehirde sahneye farklı bir ünlü ismi konuk etmeye hazırlanıyor. Zara, Melek Mosso, Jale, Ercan Saatçi, Demet Akalın ve Elif Buse Doğan gösterinin konukları arasında yer alacak. Zara’nın Bursa’daki gösteriye katılacağı belirtilirken, diğer ünlü isimlerin de turnenin farklı duraklarında seyirciyle buluşması planlanıyor. Uygur kardeşler, ünlü konuklarla ilgili esprili bir dille, “Bu sahnenin üstünde herkese tahammül ederiz. Yeter ki seyircimiz tahammül etsin. Gittiğimiz her yere ünlü bir konuk getireceğiz” dedi.

İlk provada oyuncuların yanı sıra müzisyenler, dansçılar ve teknik ekip de yer aldı. Televizyondaki eğlence anlayışını koruyarak tiyatronun olanaklarıyla zenginleştirmeyi hedefleyen gösteride, canlı müzik ve dansın yanı sıra dijital teknolojiler de etkin şekilde kullanılacak. Süheyl Uygur, gösterinin yalnızca nostalji üzerine kurulmayacağını belirterek, “Hem bir sahne gösterisi hem de dijitalin çok iyi kullanıldığı bir şov olacak. Asıl mesleğimiz tiyatronun ögelerinden faydalanacağız” ifadelerini kullandı. Gösteri sırasında canlı bağlantılarla seyircilerin sürpriz ünlü konuklarla buluşturulması da planlanıyor.

Yoğun turne programında formunu nasıl koruyacakları sorulan Uygur kardeşler ise Anadolu’nun birbirinden güzel yemekleri karşısında bunu pek başaramadıklarını esprili bir şekilde anlattı. Uygurlar, sahnenin hareketli temposu sayesinde dengeyi sağlamaya çalıştıklarını belirterek, oyun öncesi erken saatte yemek yediklerini, sonrasında ise hafif bir çorba ve salatayla günü tamamladıklarını söyledi. Şahane Pazar Sahnede, 8 Eylül’de Kocaeli Derince Belediyesi Gösteri Merkezi’nde, 27 Eylül’de ise İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi’nde seyirciyle buluşacak.

Süheyl ve Behzat Uygur kardeşler, yaklaşık 25 yıl aradan sonra Şahane Pazar'ı yeniden sahneye taşıyor. İlk provası Beşiktaş’taki Süleyman Seba Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Şahane Pazar Sahnede, ünlü konuklarıyla da izleyiciye sürprizlerle dolu bir gösteri vaat ediyor. 1990’lı yılların sonu ile 2000’li yılların başında televizyon ekranlarında milyonları buluşturan Şahane Pazar, yıllar sonra tiyatro sahnesinde yeniden hayat buluyor. Programın hafızalarda yer eden oyunları, müzikleri ve seyirciyle kurduğu interaktif yapı, sahne gösterisinin dinamikleriyle yeniden yorumlanıyor.

Gösterinin en dikkat çekici sürprizlerinden biri ise ünlü konuklar olacak. Süheyl ve Behzat Uygur kardeşler, turne kapsamında gittikleri her şehirde sahneye farklı bir ünlü ismi konuk etmeye hazırlanıyor. Zara, Melek Mosso, Jale, Ercan Saatçi, Demet Akalın ve Elif Buse Doğan gösterinin konukları arasında yer alacak. Zara’nın Bursa’daki gösteriye katılacağı belirtilirken, diğer ünlü isimlerin de turnenin farklı duraklarında seyirciyle buluşması planlanıyor. Uygur kardeşler, ünlü konuklarla ilgili esprili bir dille, “Bu sahnenin üstünde herkese tahammül ederiz. Yeter ki seyircimiz tahammül etsin. Gittiğimiz her yere ünlü bir konuk getireceğiz” dedi. İlk provada oyuncuların yanı sıra müzisyenler, dansçılar ve teknik ekip de yer aldı. Televizyondaki eğlence anlayışını koruyarak tiyatronun olanaklarıyla zenginleştirmeyi hedefleyen gösteride, canlı müzik ve dansın yanı sıra dijital teknolojiler de etkin şekilde kullanılacak.

Süheyl Uygur, gösterinin yalnızca nostalji üzerine kurulmayacağını belirterek, “Hem bir sahne gösterisi hem de dijitalin çok iyi kullanıldığı bir şov olacak. Asıl mesleğimiz tiyatronun ögelerinden faydalanacağız” ifadelerini kullandı. Gösteri sırasında canlı bağlantılarla seyircilerin sürpriz ünlü konuklarla buluşturulması da planlanıyor. Yoğun turne programında formunu nasıl koruyacakları sorulan Uygur kardeşler ise Anadolu’nun birbirinden güzel yemekleri karşısında bunu pek başaramadıklarını esprili bir şekilde anlattı. Uygurlar, sahnenin hareketli temposu sayesinde dengeyi sağlamaya çalıştıklarını belirterek, oyun öncesi erken saatte yemek yediklerini, sonrasında ise hafif bir çorba ve salatayla günü tamamladıklarını söyledi. Şahane Pazar Sahnede, 8 Eylül’de Kocaeli Derince Belediyesi Gösteri Merkezi’nde, 27 Eylül’de ise İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi’nde seyirciyle buluşacak.