2023 Miss and Mr. Fashiontv seçildi

Dünyaca ünlü moda kanalı Fashiontv Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Enis Onat’ın organize ettiği, Ferhan Aral’ın sanat yönetmenliğini ve Kemal Taymaz’ın koordinatörlüğünü yaptığı “2023 Miss and Mr Fashiontv” güzellik yarışması Kuruçeşme’deki Oligark İstanbul’da yapıldı.

Toplam kırk iki kadın ve erkek finalistin yer aldığı yarışmada ilk on arasına giren beş erkek beş kadın finalist derece aldılar. Tuğba Özay’ın sunuculuğunu yaptığı ve jüri koltuğunda Ahmet San, Nasuh Mahruki, Ali Karacan, fenomen Ceren Yıldız, Ayça Kuru, Dr. Bülent Cihantimur, menajer Müzeyyen Larakan, modacı Cafer Andıç, iş insanı Rıfat Erence, iş insanı Aydın Eskiköy, Av. Barış Berberoğlu’un da aralarında bulunduğu ünlü isimlerin yer aldığı yarışmada finalistler defilelerle jüri ve mekanı dolduran davetliler karşısına geçtiler. FC plus, Oktay Seven, Nishantachi markalarının kreasyonlarını sergileyen finalistlerin oldukça heyecanlı oldukları yarışmada ayrıca sanatçı Gökcan Sanlıman ve Burcu Aslan’da şarkıları ile sahneye çıktılar.

Oldukça kalabalık bir davetli grubunun katıldığı gecede kırk iki finalist arasından mansiyonların yanı sıra beş erkek, beş kadın olmak üzere toplam on güzel çeşitli dereceler aldılar. Üniversitede yazılım eğitimi alan ve halen profesyonel modellik yapan 22 yaşındaki Bircan İclal Okur ile Kıbrıs Lefke Üniversitesi’nde fizyoterapi öğrencisi olan 21 yaşındaki Burkay Turgut birinci seçilerek 2023 Miss and Mr. Fashiontv ünvanı aldılar. Yarışmada ikinciliği Betül Coşkun ve Sebahattin Önbey, üçüncülüğü Gülsüm Uğur ile Doğukan Güzgün, dördüncülüğü Sabina Süleymanova ile Zakaria Nahelat ve beşinciliği ise Saide Abliazova ile Caner Anıl kazandılar.

Yarışmanın ev sahipliğini yapan Enis Onat “Bu yarışmaya adını veren Fashiontv uluslararası bir moda markası olduğu için finalistler arasında yabancı modeller de doğal olarak var. Ayrıca yarışmanın önümüzdeki yıl yapılacak olan organizasyonunu eşim top model olan Melissa Daşdemir Onat’a bırakıyorum. Gelecek yıl yarışmanın ev sahibi o olacak” dedi.