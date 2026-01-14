15 Ekim'den beri yoğun bakımda olan Fatih Ürek'in sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi

Fatih Ürek'in avukatı Berrin Ayata açıklama yaptı.

Ayata, "Bilindiği üzere 15 Ekim 2025 tarihinde talihsiz bir şekilde geçirmiş olduğu kalp krizi sonucu Vadi İstanbul Liv Hastanesi'nde yoğun bakıma alınan ve tedavisi devam etmekte olan değerli sanatçımız Fatih Ürek'in doktorları tarafından tüm yoğun bakım tedavi prosedürlerinin uygulandığı, sürecin kısmi olarak olumlu devam ettiği bilgisi tarafımıza verilmiştir. İlk müdahaleden itibaren sürece katkısı olan Sağlık Bakanlığı'na, sigorta şirketimiz Axa Sigorta ve Ceo'su Yavuz Ölken'e, aynı şekilde tüm desteğini sağlayan Axa Sigorta acentesine, Vadi İstanbul Liv Hastanesi doktorları, genel müdürü, yönetici kadrosu ve tüm çalışanlarına, her türlü destek mesajlarıyla manevi olarak yanında olan tüm dostları ile tüm sevenlerine de tek tek teşekkür eder, dualarınızı esirgememenizi dileriz" dedi.