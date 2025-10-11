 7 Kocalı Hürmüz'de Çağla Şıkel ile oynayacak Sarp Bozkurt boy çözümüne bakın nasıl çare bulmuş?

  • Video Galeri Foto Galeri
Sarp Bozkurt, Nişantaşı Citys'te görüntülendi.

'7 Kocalı Hürmüz'den ayrılan Ozan Güven'in yerine projeye dahil olan oyuncu, "Müjdat Hoca ve böyle bir şeyin içinde olmak muhteşem anı. Sahnede 100 kişiyiz mükemmel bir prodüksiyon. Benim için büyük gurur. İki aydır hazırlanıyoruz. Her gün Müjdat Hoca bizi asker gibi dikiyor. Kocalardan sonuncusu, doktoru oyunuyorum. Hürmüz altı kocayı boş verip almak istediği koca" dedi.

Bozkurt, "Teklif nasıl geldi?" sorusuna, "Bir akşam aradılar, 'Yarın gelir misiniz?' dediler. Böyle bir şeyin olmasını çok isterdim. Ozan Güven'le muhteşem tanışmıyoruz ama birkaç defa oturduk" yanıtını verdi.

Çağla Şıkel'in de projede yer almasına Bozkurt, "Onunla aşk yaşıyor olmamız gerektiği için haliyle Çağla'nın boyuyla ilgili çekincelerim vardı. Gerek o kambur duruyor gerek ben parmak üzerine çıkıyorum. Bir de bana topuklu ayakkabı yaptık, idare ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Şıkel'in gündem olan kahvaltısıyla ilgili Bozkurt, "O yeşillik yerken ben kebap. İnanılmaz disiplinli. Her gün 150 sayfa ezberi var, çivi gibi geliyor" dedi.

Projeleri için oyuncu, "Üç aydır yazdığımız dizi vardı oyun girince ara verdik. İki aya onu bitirirsek ocak gibi sete çıkarız" dedi.

