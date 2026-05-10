36 saat 33 dakikalık Nutuk Nöbeti

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Bodrum Şubesi tarafından, Nutuk’u yeniden toplumla buluşturmak amacıyla düzenlenen “Nutuk Nöbeti” yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan etkinlik, Bodrum Belediye Meydanı’nda 36 saat 33 dakika boyunca aralıksız sürdü.

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünde Nutuk’u okuduğu süre esas alınarak gerçekleştirilen etkinlikte, yaklaşık 100 okuyucu dönüşümlü olarak Nutuk’u seslendirdi.

Programa ayrıca 40 sivil toplum kuruluşu destek verdi.

Etkinlik boyunca herhangi bir siyasi amaç taşınmadığı özellikle vurgulanırken, Cumhuriyet’in kuruluş sürecinin Atatürk’ün kendi anlatımıyla yeniden hatırlatılması hedeflendi. Gün boyu devam eden programa vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.

ADD Bodrum Şube Başkanı Volkan İlgüz yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk’u 36 saat 33 dakika boyunca tek başına okumuştur. Bizler bugün aynı süreyi dönüşümlü olarak okumaya çalışırken bile bu kararlılığın büyüklüğünü daha iyi anlıyoruz. Amacımız, Cumhuriyetimizin hangi şartlarda kurulduğunu yeniden hatırlatmaktır.” dedi.

Etkinlik boyunca yalnızca saygı duruşu ve İstiklal Marşı’na yer verilirken, herhangi bir slogan kullanılmadı. Gece saatlerinde ise çevre hassasiyeti gözetilerek ses sistemi kullanılmadan sessiz okuma gerçekleştirildi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
