 Müge Boz ve Caner Erdeniz'den Londra açıklaması

Müge Boz, eşi Caner Erdeniz, çocukları Vina ve Rika ile Forum Wishland kapsamındaki etkinliğe katıldı.

Marmara Forum'da kamera karşısına geçen aile, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erdeniz, "Çocuklardan sonra hayatınızda ne gibi değişiklikler oldu?" sorusuna, "Düzenimiz değişmiyor, biraz daha enerji gerektiriyor. Biraz daha erken uyumamız gerekiyor" derken Boz, "Biraz daha az beraber dışarı çıkıyoruz. Ya Caner akşam dışarı çıkıyor ya da ben. Birimizden biri evde olması gerekiyor. Anneanne ya da babaanne gelince beraber çıkabiliyoruz" ifadelerini kullandı.

 

Londra'ya yerleşeceği haberlerine Boz, "Londra'da oyunculuk eğitimi almıştım, o zamanda böyle haberler çıkmıştı. Teyzemler Londra'da yaşıyor, o yüzden sık sık gidiyoruz. Çocukların odaları var, torunları gibi oldu onların. Değişen bir şey yok İstanbul'dayız" derken Erdeniz, "Burada da düzenimiz var, orada da düzen kuruyoruz. Benim basketbolla ilgili yurt dışında projelerim var. Orada eski basketbolcu arkadaşımla akademi kurma planımız bulunuyor. Biraz orada biraz buradayız. İki tarafta düzen oturtmaya çalışıyoruz" açıklamasını yaptı.

VALİZ PROBLEMİ
Yılbaşıyla ilgili planlarına Boz, "İki senedir biraz farklı yerlere gitmeye tercih ettik, sıcak tarafa gidiyoruz. Rika doğmadan önce Kosta Rika'ya gitmiştik şimdi Karayipler gezisi var. Hem iş hem gezme... Yılbaşında oralarda olacağız" dedi.

Erdeniz, "Kaç valizle gidiyorsunuz tatile?" sorusuna, "Benim için zor oluyor. Bence her erkeğin yarasıdır. Genelde valizleri ben taşıdığım için söylenen ben oluyorum" yanıtını verdi. Boz, "Caner'in hazırladığı valizlerde çocuklara hiçbir şey olmuyor. Kışın mont koymuyor" karşılığını verdi.

ÜZÜM RİTÜELİNİ YAPACAK
Yeni yıl totemiyle ilgili Erdeniz, "Masa altında üzüm ritüeli var, onu yapmak istiyorum. Biraz masanın altına girmem zor olacak" diyerek, espri yaptı.

Boz, "Geçen sene dilek panosu yaptık. 'Söz uçar yazı kalır' gibi dileklerimizi somut hale getirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

