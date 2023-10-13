Ziya ile İhsan’ın nefes kesen yolculuğu, 20 Ekim’de Netflıx’te başlıyor

Zamanlarına aykırı düşen, insanlığa şifa, hastalıklara çare bulmak için evrenin sırlarını arayan iki hekimin çıktıkları beklenmedik yolculuk, 20 Ekim’de tüm dünyayla aynı anda sadece Netflix’te yayınlanacak.

Yaratılan Hakkında:

Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerinde Bursa’dan İstanbul’a uzanan bu epik öyküde Yaratılan, insanoğlunun en temel sorularından biri olan “ölüm ve sonrasına” odaklanıyor. Maceraperest, asi, heyecanlı ve zekası bedenine sığmayan genç tıp talebesi Ziya’nın en büyük dileği, çok iyi bir hekim olup tıbbın çare bulamadığı birçok salgın hastalığa derman olabilmektir. İstanbul’da tanıştığı delilik ve dahilik arasında duran hekim İhsan, onu bu dünyada anlayabilen tek kişi olmuştur. Birbirini bulan bu iki eksantrik ve yaralı ruh, beraber giriştikleri gizli ve yasaklı deneyin bedellerini ağır bir şekilde ödeyeceklerdir. Zira kodlarını çözmeye çalıştıkları kadim bir yazı onları adeta felaketin kapısına getirip bırakır.

Yazar ve Yönetmen: Çağan Irmak

Oyuncular: Erkan Kolçak Köstendil, Taner Ölmez, Engin Benli, Şifanur Gül, Bülent Şakrak, Sema Çeyrekbaşı, Devrim Yakut, Şehsuvar Aktaş, Durul Bazan, Macit Koper, Ekremcan Arslandağ, Ümmü Putgül, Şennur Nogaylar ve Burcu Söyler

Yapımcı: Saner Ayar, Ayşe Durmaz

Yapım Şirketi: O3 Medya