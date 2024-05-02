Zeytin Ağacı 2. sezonuyla geri dönüyor

Yapımcılığını Onur Güvenatam’ın üstlendiği ve Nuran Evren Şit'in kaleme aldığı yeni sezonda, başrollerini Tûba Büyüküstün, Seda Bakan, Boncuk Yılmaz ve daha birçok yıldız ismin paylaştığı kadroya Aytaç Şaşmaz da katılıyor. 11 Temmuz’da tüm dünya ile aynı anda yalnızca Netflix'te yayınlanacak Zeytin Ağacı, bu sezonda da izleyicileri duygusal bir yolculuğa çıkaracak.

Ayvalık'ta yeni bir hayata başlayan Ada (Tûba Büyüküstün), Leyla (Seda Bakan) ve Sevgi’nin (Boncuk Yılmaz) karşısına yepyeni sorunlar çıkar. Ada, bir yanda bilim dünyasıyla, diğer yanda ailesinin geçmişiyle uğraşırken, Leyla ise yeni bir iş kurmaya çalışmaktadır. Sevgi'nin ise bu sefer yakınlarından bile sakladığı bir sırrı vardır.