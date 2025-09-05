Zeynep Tuğçe Bayat eşi Cansel Elçin'i telefonuna nasıl kaydettiğini açıkladı!

Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, çocukları Atlas'la Nişantaşı Citys’de görüntülendi.



Çocuk için Elçin, "Anne-babalık güzel gidiyor. Hayatımızı değiştiriyoruz" dedi.

Bakıcı desteği aldığını söyleyen Bayat, "Yardımcımız var ama daha çok ev işlerinde yardımcı oluyor. Eğer çalışmıyorsam, evdeysem Atlas ile Cansel ile ilgileniyoruz" diye konuştu.

Elçin, "Daha çok kime benziyor?" sorusuna, "Serçe parmağı aynı benim, geri kalan aynı anne..." yanıtını verdi. Nişantaşı'ndan taşınan Bayat, "Arkadaşlarımızı özlemişiz. Güzel ama o tarz bir hayata bebekle ihtiyacımız varmış. Bebek arabasıyla Nişantaşı zor" diye konuştu.



Elçin, "Evden çıkıp, kafede oturup arkadaşla sohbet etmeyi seviyorum. Orada ağaç ve orman var, başka felsefe var. Orada araba lazım. Sosyal olmayı seviyorum. Atlas biraz büyüsün döneceğiz. Kedilerim yıllarca apartmanda büyüdü, şimdi çimdeler çok mutlular" açıklamasını yaptı. Bayat, "Cansel ile bir filmde oynayacağız. Ağır bir drama..." dedi.



Bayat, "Eşinizle aynı projede oynamanın zorluğu var mı?" sorusuna, "Kimler Geldi Kimler Geçti de müthiş çalıştık. Hiç zorluğu yoktu. Ufak Fransızca sahnemde destek oldu. Ama bu proje çok zor. Altında kalkacağız. Evde projenin iyiliği için evde ufak tartışıyoruz" açıklamasını yaptı.



O CANSEL ELÇİN FAZLA SÖZE GEREK YOK

Eşine Mösyö diye hitap eden Bayat, "Telefonda ilk Cansel Elçin diye kaydettim, onu değiştirmiyorum. Adı soyadı değil aslında o Cansel Elçin fazla söze gerek yok" dedi.

Tenis oynayan Elçin, "Mert Ramazan Demir birinci oldu. Bir maç yapar mısınız?" sorusuna, "Her zaman oynarı. Kazanan ve kaybeden önemli değil. Tenis birleştirici spor. Dünyanın en zor sporlarından biri aynı zamanda en sağlıklısı" cevabını verdi.