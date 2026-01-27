Zehra Çilingiroğlu'nun AVM tarzı

Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu, geçtiğimiz günlerde Zorlu Alışveriş Merkezinde objektiflere yansıdı.

Sabah saatlerinde geldiği Zorlu AVM’de bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yapan Zehra Çilingiroğlu, Paris’te Türkiye’yi temsil ettiği fuar sonrası soluğu Zorlu AVM’de buldu. Muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayarak objektiflere poz verdi. Neşeli ve sempatik halleri ile beğeni toplayan Zehra Çilingiroğlu, "Çok mutluyum, çok güzel ve çok önemli bir gündü benim için" açıklamalarında bulunduktan sonra avm turuna kaldığı yerden devam etti.