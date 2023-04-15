Yılmaz Güney'in hayatını anlatılacak filmde kriz çıktı  

Hürriyet'ten Cansu Topçu'nun haberine göre; Türk sinemasının ‘Çirkin Kral’ı Yılmaz Güney’in hayatının Film olacağı haberi, 9 Nisan’da Hürriyet gazetesinde yayımlandı.

Midwood şirketinin sahibi olan ünlü organizatör Ahmet San, Fatoş Güney’in 'Camları Kırın Kuşlar Kurtulsun' isimli kitabının haklarını satın aldığını ve 1 yıldır üzerinde çalıştıkları projenin çekimlerine yakında başlayacaklarını açıkladı.

Ancak haberin ardından Fatoş Güney, avukatı aracılığıyla bir basın açıklaması yayınlayarak henüz hiçbir şirketle anlaşma yapmadığını söyledi: "Fatoş Güney'in kaleme aldığı 'Camları Kırın Kuşlar Kurtulsun' adlı kitaptan senaryolaştırılacak, Yılmaz Güney'in hayatını konu alan sinema filmi için yapım şirketi ile anlaşma yapıldığına ilişkin haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Yılmaz Güney filmi için tarafımıza gelen teklifleri değerlendirme aşamasında olduğumuzu belirtmek isteriz."Ahmet San ise açıklamaya tepki gösterdi. Fatoş Güney'e ödeme yaptıklarını söyleyen San, şöyle konuştu:

YAPIM HAKKINI ALDIK

"Basın açıklamasını hayretle okudum. Gazetenizde yer alan haberinizdeki tüm bilgiler doğrudur. Midwood olarak Fatoş Güney'in söz konusu kitabının film yapım haklarını çok önceden aldık. Yazar olarak Fatoş Güney ve film şirketi olarak Güney Film'le sözleşme imzaladık. Bu gibi eserlere ödenen rakamları aşağı yukarı bildiğimden, onlara göre yüksek sayılabilecek bir meblağı, bu haklara yönelik telif bedeli olarak çok önceden hem de tamamını ödedik. Bu aşamada 'İşte Fatoş Güney'in imzaladığı sözleşme ve banka havale dekontu' demeyi nezaketen doğru bulmuyorum. Bir sinema şaheserinin yapımı ile uğraşmaya devam etmeyi tercih ediyorum."