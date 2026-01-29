Yıllardır aynı formda olan Kamuran Akkor, sırrını açıkladı

Kamuran Akkor, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Yıllardır aynı formunda olmasına sanatçı, "Beslenmeme ve sporuma dikkat ediyorum. Yazın yüzüyorum, kışın yürüyüş yapıyorum" dedi.



60 yıldır sahnede olan Akkor, "Bunu neye borçlusunuz?" sorusuna, "Disipline, sıkı çalışmaya, mesleği sevmeye, saygıya ve düzenli yaşama borçluyum. 1-2 yeni şarkı hazırlıyorum" yanıtını verdi.



Bergen'le ilgili sorulara sanatçı, "Ankara'da çalışırken tanışmıştım. Cici ve iyi kızdı. Sesi çok güzeldi. Allah nur içinde yatırsın" diye cevap verdi. Güllü'nün hayatını kaybetmesine çok üzüldüğünü belirten Akkor, kadın sanatçıların hayatlarında travmatik şeyler olmasına, "Ne kadar dikkat etsenizde hayat. Kadın olmak zor demeyeceğim, dikkatli yaşamak lazım" ifadelerini kullandı.



Demet Özdemir'in kendisini izlemesine sanatçı, "Çok sevdim. Nazik ve candan. Zaten dizilerden hayranıydık. Sesi çok güzel. Çok iyi bir kız" açıklamasını yaptı. Semicenk ile düet yapacak olan Akkor, "Düetimiz olacak. Birkaç zaman sonra hayata geçireceğiz" dedi.