Yerli format ‘Savaş Şehri’ Youtube’da yayınlanmaya başladı

Tamamen yerli ve milli bir yarışma formatı olan yarışma Airsoft tabancaları ve tüfekleriyle oynanan oyunlarda, yarışmacılar gerçek askeri kamplarda doğa şartlarında yaşıyorlar.

KOMUTANLAR YARIŞMACILARA ACIMIYOR

Asıl büyük yemek ödülünü kazananmalılar çünkü 1 salatalık, kibrit kutusu peynir, bir dilim ekmek ve ya domates gibi kısıtlı 1 öğün yemek veriliyor komutanları onları savaşlara hazırlarken çok zorluyor, gerçek eğitimler veriyor.

ULUSLARARASI BİR FORMAT ve YARATICISI BİR TÜRK

Dark Mode Film işbirliğiyle gerçekleştirilen yarışmanın konseptini hayal eden ve hayata geçiren Bekir Gündoğdu, projenin yapımcılığını da yapıyor. Ülkemize yıllarca çeşitli yarışma formatları ve diziler yurt dışı lisanslı olarak geliyor ve ciddi lisans ücretler ödeniyor ama Savaş Şehri, tamamen yerli ve milli. Yerli olduğu için ülkemize döviz getirisi sağlayacak heyecanlı ve adrenalin dolu bir yarışma.

HERŞEYİYLE GERÇEK BİR KONSEPT

5 kadın 5 erkekten oluşan 10 kişilik 2 takımın başında uzman asker eğitmenler var. Timlere strateji, taktik, talim eğitimi veriyor ve onları zorlu görevlere hazırlıyor. Askerlerin ve polislerin ülkemizi korurken çektiği zorlukları birebir yaşıyor yarışmacılar. Yarışmacılar arasında birçok tanınan yüz ve ilginç karakter var. Örneğin İsmail Baki komedyen, İbrahim Yılmaz 17 milyon takipçili bir fenomen, Doğanay Oğuz TikTok'un en çok takip edilen fenomenlerinden biri, Kısmetse Olur'dan Hazal Atabek, 2014 best model 1. Si Caner Tanrıverdi ve yine ekranlardan tanıdığınız Caner Toygar. Bu kadar farklı karakterin aynı yarışmada askeri bir mücadele içinde olması yarışmayı iyice ilginç hale getiriyor.

DEPREMDEN ÖNCE DEPREM BÖLGESİNDE ÇEKİLDİ

Depremden önce Hatay'da kurulan dev platoya Azerbaycan'dan fenomen isimler geldi. İki savaş kahramanı komutandan eğitim alan Azerbaycanlı yarışmacılar kıyasıya bir mücadele verdi ve sonunda Deryanur Qurbanova adlı bir kadın yarışmacı şampiyon oldu. Hem de finalde 3 erkeğe karşı kazandı. Zekanın ön planda olduğu bu yarışmada sadece kas gücü yeterli değil. https://www.youtube.com/@savassehri youtube kanalında yayınlanıyor. 100 bölüm yayınlanacak olan yarışma için yapılan platosu deprem sonrası depremzedelerin yaşam alanına çevrildi.

BENZERSİZ PRODÜKSİYON

Yapımcı ve format sahibi Bekir Gündoğdu, 'Hasan Yanlızoğlu hem sunucu hem projenin yaratıcılarından. Çekim anında 6 ana kamera 2 drone ve 70 aksiyon kamerasıyla an ve an çekim yapan 78 kamera ve 200 kişilik bir ekiple çekiliyor. Her kesime hitap eden bu yarışmada özellikle kadın yarışmacıların performansları izleyenleri şaşırtıyor. Oyunlarda milli sporlarımıza da yer verilen konsept bize şunu kanıtlıyor her Türk asker doğar.