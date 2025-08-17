Yeni tarzıyla dikkat çeken Özge Ulusoy'dan değişim itirafı!

Başarılı model Özge Ulusoy, 4. Uluslararası Çankırı Tuz Festivali’nde podyuma çıktı.

Çıplak ayaklarıyla tuzla kaplı podyumda yürüyen Ulusoy, güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekti. Yeni kısa saçları gözlerden kaçmayan manken, tacını da Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen’den aldı. Tuzdan yapılan bir taç takan Özge Ulusoy, Tuz Güzeli seçilirken “Taç koleksiyonuma bir yenisi daha ekledim.” derken Başkan Esen ile objektiflere poz verdi.

Defile sonrası ayaküstü basın mensuplarıyla sohbet eden Özge Ulusoy, “Çok güzel bir yerdeyiz. İlk kez Çankırı’ya geldim. Bizi çok güzel ağırladılar. Daha uzun kalmak istiyordum ama işlerimiz var. Seneye burada daha uzun zaman kalmayı planlıyorum. Çok sürreal bir ortamdayız. Tuz mağarasında defile gerçekleştirdik.

Sevgili Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Çok güzel etkinliklere imza atmış, burayı da bir turizm odağı haline getirmişler. Bu tuz mağarası 4 bin yıllık bir mağara. Aynı zamanda buraya iyileşmek için de gelenler var. Burası sağlık turizmi açısından da çok güzel bir yer, biz de biraz nasiplenmiş olduk.” dedi.

Yeni tarzıyla da dikkat çeken Özge Ulusoy, değişimi hakkındaki sorulara “Arada değişiklik yapmayı seviyorum. Kısa saçlar yaz aylarında daha kolay oluyor. Ayrıca sosyal medyada aktif biriyim. İnsanlar sürekli değişim istiyor. Ani bir değişim oldu ama uzun süre gideceğini düşünüyorum.” şeklinde konuştu.