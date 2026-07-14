Yeni nesil Hasip ile Nasip geliyor!

Türk sinemasının hafızalara kazınan, nesiller boyu izlenen kült komedilerinden Hasip ile Nasip, yıllar sonra yepyeni bir yorumla beyazperdeye dönüyor. Yeşilçam’ın unutulmaz ustaları Zeki Alasya ve Metin Akpınar tarafından ölümsüzleştirilen Hasip ve Nasip karakterleri, 2026 yılında modern bir uyarlamayla yeniden sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Greenart Grup / Vahdet Erdoğan imzasıyla hayata geçirilecek proje için geri sayım başladı. Yeniden yapım hakları alınan filmin senaryo çalışmaları sürerken, sinema kulislerinin en çok konuştuğu konu ise yeni nesil Hasip ve Nasip’e hangi oyuncuların hayat vereceği…

Türk sinemasının en sevilen ikililerinden birinin mirasını devralacak isimler için titizlikle yürütülen görüşmelerde sona yaklaşılırken, oyuncu kadrosunun Haziran ayı içerisinde netleşmesi bekleniyor. Filmin en dikkat çeken karakterlerinden biri olacak kadın başrol için de hem komedi hem de dram projelerindeki başarılı performanslarıyla adından sıkça söz ettiren bir isimle görüşmeler devam ediyor.

Daha önce Nasipse Olur, C Takımı serileri, Sil Baştan Kaynanam, Veda Partisi, Oflu Hoca 6 ve Sevince gibi yapımlara imza atan, ayrıca Gayriresmi ve Tut Elimi projeleriyle dikkat çeken yapımcı Vahdet Erdoğan, projeye ilişkin heyecanını şu sözlerle dile getirdi: “Türk sinemasının seyircisiyle bağını güçlendirecek projeler üretmeye devam ediyoruz. Hasip ile Nasip bizim için yalnızca bir film değil, Türk sinemasının en değerli miraslarından biri. Ağustos ayında çekimlere başlamayı hedefliyoruz. Zeki Alasya ve Metin Akpınar’ın bıraktığı büyük mirasın farkındayız. Bu nedenle oyuncu seçimlerinde son derece hassas davranıyor, karakterlerin ruhunu yaşatabilecek isimlerle görüşmelerimizi sürdürüyoruz.”

Kahkaha, rekabet, aşk ve sürprizlerle dolu yeni nesil Hasip ile Nasip’in, 2026’nın en çok konuşulan ve en çok merak edilen yerli yapımlarından biri olması bekleniyor.