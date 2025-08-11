Yazın son ışıltısı, sonbaharın ilk rüyası

Donne, Oasis de Donné koleksiyonu ile yaz mevsiminin hafifliğini taşıyan ama sonbaharın dinginliğine de uyum sağlayan siluetleriyle Eylül stiline zarif bir yorum getiriyor.

İlhamını Akdeniz’in sıcak meltemlerinden ve Fas çöllerinin gizemli atmosferinden alan koleksiyon, modern kadının gündüzden geceye uzanan stil yolculuğuna eşlik ediyor.

Hafif dokular, zarif kesimler ve el işçiliğiyle tamamlanan detaylar; Donné kadınının güçlü ve stil sahibi duruşunu yansıtıyor.

Zamansız Siluetler, Modern Dokunuşlar

Gece stiline iddialı bir dokunuş katan Oasis de Donné koleksiyonunun imza parçalarından Agafay Dress, boyundan bağlamalı formu, metal aksesuar ve drape detaylarıyla sırt dekoltesini buluşturarak güçlü bir siluet yaratıyor.

Tasarımındaki asimetrik detaylarla dikkat çeken Mirage Skirt, yırtmaç kesimi ve %100 pamuk dokusuyla geçiş dönemlerinin vazgeçilmezleri arasına giriyor. Amber Top ve Amber Pants, güçlü takım anlayışını sezona uyarlayarak hem birlikte hem de ayrı kullanıldığında sofistike bir stil dengesi oluşturuyor.



Atlas Mini Dress, hafif dokusu ve akışkan kesimiyle Eylül akşamlarının zamansız favorilerinden biri olarak hem rahatlığı hem şıklığı bir arada sunuyor. Medina Maxi Dress ise dökümlü drape detayları ve tek omuz kesimiyle kokteyl stiline modern ve feminen bir dokunuş katarken, ince işçiliği ve akıcı formuyla tasarımı şıklıkla buluşturuyor.

Mevsim Geçişine Donné Yorumu

Oasis de Donné, yazdan kalan zarif anları ve sonbaharın dinginliğini tek bir koleksiyonda buluşturuyor. Doğal dokular, ince işçilik ve zamansız çizgiler; Donné kadınının stilinde güçlü bir iz bırakıyor.



Oasis de Donné Koleksiyonu’nu daha yakından keşfetmek için Beymen online, Beymen Nişantaşı Mağazası, Mysabella gibi seçkin satış noktalarını ziyaret edebilir veya donne.com.tr web sitesini inceleyebilirsiniz.