Yapay zeka müşteri deneyimine demokrasi getiriyor

Reklam Yaratıcıları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Future Experience Studio kurucusu Serdar Keskin'e göre: "Artık büyük bütçelere değil, büyük vizyonlara ihtiyaç var, liderler önce kendi AI olgunluk seviyelerini artırmalıdır.." Serdar Keskin, yapay zekanın müşteri deneyiminde yarattığı demokratikleştirme etkisini analiz ederek, liderlerin "marangozdan bahçıvana" dönüşüm sürecinde kendi AI olgunluk seviyelerini artırmak gerektiğini vurguladı.

IDC araştırmasına göre her 1 dolarlık AI yatırımı 4.9 dolar ek değer üretirken, Fortune 500'ün yüzde 85'i zaten Microsoft AI çözümlerini kullanıyor. Ancak asıl devrim, yapay zekanın müşteri deneyiminde yarattığı demokratikleştirme etkisinde gizli. Yapay zeka, müşteri deneyiminde büyük bir demokratikleştirme getiriyor. Artık milyonlarca dolarlık bütçelere değil, büyük vizyonlara ihtiyaç var. Nike AI ile müşteri sadakatini yüzde 20 artırırken, Starbucks; Deep Brew platformuyla operasyonel verimlilikte çığır açtı. Netflix ise AI kişiselleştirmesiyle yılda 1 milyar dolar tasarruf ediyor. Bu başarılar, şirket büyüklüğünden ziyade doğru AI stratejisiyle mümkün oluyor."

MARANGOZDAN BAHÇIVANA: AI ÇAĞINDA LİDERLİK DÖNÜŞÜMÜ

Keskin, AI çağında liderlik yaklaşımının köklü değişimini "marangozdan bahçıvana" metaforuyla açıklıyor: "Geleneksel liderler marangoz gibiydi - her şeyi kendileri yapardı, kontrol ederdi. AI çağında liderler bahçıvan olmalı - tohumları eker, büyümeyi destekler, ekosistemi yönetir. Önce liderlerin kendi AI olgunluk seviyelerini artırması, hangi liderlik tipinde olduklarını bilmesi gerekiyor."

DÜNYA DEVLERİNİN DOĞRULANMIŞ AI BAŞARILARI

Keskin, global markaların AI ile müşteri deneyimindeki başarılarından şu örnekleri paylaştı:

Nike: AI destekli kişiselleştirme ile müşteri sadakatini yüzde 20 artırdı. Chatbot'lar anında müşteri desteği sağlarken, AI algoritmaları kişiselleştirilmiş ürün önerileri sunuyor.

Starbucks: Deep Brew AI platformu ile operasyonel verimlilikte büyük artış sağladı. AI destekli envanter yönetimi ve tedarik zinciri optimizasyonu ile maliyet kontrolü gerçekleştiriyor.

Netflix: AI kişiselleştirmesi ile yılda 1 milyar dolar tasarruf ediyor. Kişiselleştirilmiş içerik önerileri sayesinde müşteri memnuniyeti ve platform sadakati katlanarak artıyor.

Türk AI Öncüleri Dünyaya Örnek Oluyor

Insider: 500 milyon dolarlık değerleme ile 1500+ küresel markaya AI destekli müşteri deneyimi sunuyor

İş Bankası: İşGPT ile Türkçe AI çözümlerinde öncülük yapıyor

Trendyol: Kendi LLM sistemiyle e-ticaret deneyimini dönüştürüyor

Akbank: AI asistanıyla bankacılık müşteri deneyimini yeniden tanımlıyor